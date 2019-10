Coup d'envoi de la Convention mondiale 5G 2019 à Pékin

PÉKIN, 22 octobre 2019 /CNW/ - Communiqué de Science and Technology Daily :

Le gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, la commission nationale du développement et des réformes, le ministère des sciences et technologies et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information vont organiser conjointement la première Convention mondiale 5G dans la zone de développement économique-technologique de Pékin, du 20 au 23 novembre 2019. La convention vise à profiter des opportunités apportées par l'innovation technologique et les réformes du secteur de la 5G, à rassembler les ressources d'innovation technologique et faire progresser la croissance et les applications 5G. Elle prétend également faciliter la commercialisation de la 5G et renforcer les échanges et les avancées communes des technologies globales 5G.

Organisée sous le thème « La 5G change le monde, la 5G crée le futur », la convention se centre sur l'internationalisation, l'orientation sur le haut de gamme et la spécialisation. Focalisée sur le développement des applications 5G nationales et étrangères, elle comprend une conférence et un forum, un salon et un concours de conception d'application.

Les points de vue les plus respectés et partagés y seront exprimés. Les nouveaux produits, les nouvelles applications les nouvelles technologies de pointe y seront présentés. Les concepts les plus poussés, les nouvelles idées créatrices et les nouveaux modèles y seront générés.

La convention rassemblera les scientifiques les plus influents dans la communication d'informations mondiales, des entreprises 5G en amont ou en aval mondialement reconnues, des utilisateurs du secteur 5G et des investisseurs de renom. Ils discuteront des questions en rapport avec les technologies d'avant-garde, les tendances du secteur et les applications innovantes dans le secteur 5G. Par le biais de conférences, du salon et du concours, la convention établira une plateforme de premier niveau mondial pour l'intégration de ressources et la coopération dans le secteur 5G; elle renforcera l'innovation technologique mondiale de la 5G, le développement industriel et la transformation de scénarios d'applications et elle mènera l'innovation collaborative mondiale dans le domaine de la 5G, en poussant ainsi le secteur 5G vers la maturité. Elle offrira une nouvelle force motrice pour promouvoir la réforme structurelle dans le domaine de la demande, une nouvelle opportunité de revitaliser l'économie réelle, un nouveau moteur pour l'industrie et le cyberespace, afin de contribuer à établir les nouvelles relations internationales orientées vers la coopération gagnant-gagnant et la communauté d'avenir partagé pour l'humanité.

Selon le comité d'organisation de la convention, le forum comprendra la cérémonie d'ouverture, le forum principal, le forum au sommet et la cérémonie de clôture. Le séminaire international sur les technologies de l'information et la communication du futur, le sommet sur l'innovation et le développement des moyens de communication dans l'ère de la 5G et la finale du concours de conception d'application 5G se tiendront d'abord le 20 novembre. La matinée du 21 novembre verra la cérémonie d'ouverture et le forum principal. L'après-midi du 21 novembre et le 22 novembre se tiendra le forum au sommet, au cours duquel des discussions extensives seront conduites sur différents thèmes comme la 5G et un nouveau moteur pour l'économie numérique, la 5G et les opérateurs mondiaux, la 5G et ISO, la sécurité de la 5G, le nouvel entrepreneur 5G, l'éducation intelligente 5G+, les soins médicaux intelligents 5G+, la ville intelligente 5G+, la vidéo ultra HD 5G+, le transport intelligent 5G+ et la fabrication industrielle intelligente 5G+. La cérémonie de clôture se fera l'après-midi du 22 novembre.

De plus, du 21 au 23 novembre, la Convention organisera un salon focalisé sur le développement et les applications 5G couvrant une superficie de presque 20 000 m2. Il est destiné à présenter les réalisations les plus récentes dans les cas d'application de développement 5G dans six domaines : « Présentations de réussites, regarder de l'avant », « Ville intelligente, vie intelligente », « Transport intelligent, bon voyage », « Fabrication industrielle intelligente, créer le futur », « Soins médicaux intelligents, en meilleure santé » et « Vidéo HD, voir le monde ».

Les applications intelligentes 5G seront partout présentes sur le site, reflétant totalement leur interactivité, leur vision de l'avenir et leur expérience.

Le salon accueillera également des cérémonies de signature de contrat de coopération stratégique et de lancement de politique ainsi que la présentation d'un certain nombre de résultats de recherche sur la 5G et d'opinions respectées. Certains évènements de lancement de nouveaux produits se tiendront pour présenter les résultats atteints dans les produits et les technologies d'applications innovantes 5G.

De plus, la Convention sollicitera également des solutions pour des scénarios de démonstration 5G et présentera le concours de conception d'application 5G.

Le gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, en tant que commanditaire, fait la promotion active du développement d'application dans le secteur 5G. Cette année, Pékin a publié le plan d'action de développement du secteur de la 5G (2019-2022) et a proposé l'implémentation du projet « 1551 ». Le premier « 1 » fait référence à une révolution dans la technologie de dispositif de base de fréquences moyennes à élevées et d'autres liaisons essentielles. Les deux « 5 » se réfèrent à cinq types d'applications dans cinq scénarios : l'application de démonstration de cinq scénarios types, notamment la conduite automatique 5G, la santé, l'Internet industriel, la ville intelligente et la vidéo ultra HD, dans cinq projets ou lieux majeurs, comme le « sous-centre » de Pékin, l'aéroport international de Pékin Daxing, le Salon international horticole 2019, les Jeux olympiques d'hiver 2022 et la modernisation de l'avenue Chang'an. Le dernier « 1 » représente un ensemble de nouveaux types d'entreprises du secteur 5G qui sera finalement développé.

Les inscriptions pour participer à la convention, au salon et au concours de la convention sont ouvertes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web officiel www.w5gc.com.

