Coup d'envoi de la 23e édition du concours Prix Femmes d'affaires du Québec

LONGUEUIL, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - Pour une 23e année consécutive, le concours Prix Femmes d'affaires du Québec reconnaît et fait la promotion de l'excellence, du dynamisme et de l'audace des entrepreneures et des femmes d'affaires d'ici. Ce sont des femmes reconnues qui s'illustrent, de façon notable, pour leur savoir-faire et leur savoir-être, leurs réalisations probantes et leur rayonnement dans toutes les sphères de l'économie québécoise.

L'édition 2023, présentée de nouveau par Desjardins, établit une ligne directrice claire et audacieuse afin de reconnaître la richesse et l'impact de la diversité des femmes au sein de la communauté d'affaires du Québec. Le comité de sélection et le jury indépendants sont présidés par madame Ravy Por, Directrice exécutive, Intelligence artificielle et technologies émergentes chez KPMG. Nous sommes également très heureux de pouvoir compter sur l'appui de notre partenaire média, La Presse.

"C'est un honneur pour nous de découvrir et de faire briller de nouveaux modèles de femmes innovantes et ambitieuses, de façon à en inspirer d'autres à aller au bout de leurs rêves. Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec croit fermement à l'importance de contribuer au rayonnement des femmes dans l'écosystème économique québécois", soutient Ruth Vachon, Présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec.

Il est possible de poser sa candidature dans l'une des 14 catégories du concours, et ce jusqu'au 6 juillet 2023, via le lien suivant: www.pfaq.ca

7 catégories pour des entrepreneures d'impact:

Solopreneure audacieuse Petite entreprise Moyenne entreprise Grande entreprise Entreprise s'étant le plus illustrée à l'international Nouvelle entrepreneure Femmes en mouvement Desjardins

4 catégories pour les leaders d'influence

Entreprise privée ou coopérative Organisme public ou parapublic Organisme ou entreprise sociale Femme engagée dans sa communauté

3 catégories pour les entreprises inclusives et écoresponsables

Entreprise certifiée Impact diversité Impact féminin

Nouveauté: un outil pour trouver votre catégorie

Une nouveauté cette année: un formulaire a été créé afin de faciliter l'identification de la catégorie la plus appropriée pour chacune. Via quelques questions simples et concrètes, les candidates potentielles seront en mesure de connaître dans quelle catégorie elles pourront se démarquer davantage. Accéder au formulaire ici

Proposez-nous des candidates!

Encore cette année, la population est invitée à référer au concours des femmes d'affaires qui se démarquent et qui méritent de briller parmi les meilleures. Voici le formulaire Référer une candidate.

Gala le 2 novembre 2023

Les lauréates seront dévoilées lors du gala Prix Femmes d'affaires du Québec, le 2 novembre 2023, au Palais des congrès de Montréal, sous la coprésidence d'honneur de Jean-Yves Bourgeois, Premier vice-président, Services aux entreprises chez Mouvement Desjardins, ainsi que Florence Turpault-Desroches, Vice-présidente Communications et Philanthropie à La Presse. En 22 ans d'existence, 619 finalistes ont été nommées et 222 lauréates ont été primées lors du prestigieux gala annuel. Grâce à des partenaires d'envergure, le concours Prix Femmes d'affaires du Québec demeure, depuis sa création, l'unique concours s'adressant autant aux entrepreneures qu'aux leaders, cadres, dirigeantes ou professionnelles du Québec, issues de toutes les communautés, tous secteurs confondus.

Les partenaires du Prix Femmes d'affaires du Québec

La présentation du concours et du gala Prix Femmes d'affaires du Québec est possible grâce à la contribution de partenaires d'envergure, notamment notre partenaire présentateur, Desjardins, notre partenaire média, La Presse, et nos partenaires Or: EY, Fonds de solidarité FTQ, IG Gestion de patrimoine, Intuit QuickBooks et Sun Life, ainsi que nos partenaires Argent: Exportation et développement Canada - EDC, Fasken, Filo Import, Investissement Québec, Nelly De Vuyst, le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal; et enfin nos partenaires Bronze : Cascades, CDPQ et Evol.

À propos du Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Ces 11 dernières années, le RFAQ intensifie ses actions en misant sur la diversification des fournisseurs. Il accompagne et outille les entrepreneures afin qu'elles décrochent des contrats auprès de grandes entreprises. Il sensibilise également les grandes corporations à s'approvisionner davantage auprès des entrepreneures.

Notre contribution collective à l'inspiration, à la connexion et à la propulsion des entrepreneures et des femmes d'affaires du Québec est consolidée grâce à l'appui de partenaires majeurs du secteur économique québécois. En ce sens, le RFAQ est choyé de pouvoir compter sur le soutien indéfectible et structurant de cinq (5) partenaires piliers: la Banque de développement du Canada (BDC), Desjardins, Exportation et développement Canada (EDC), EY et Investissement Québec.

www.rfaq.ca

SOURCE Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Renseignements: Sihem Neggaz, Directrice, Gestion de la marque et communication-marketing, Réseau des Femmes d'affaires du Québec, [email protected], 514-802-7821