Coup d'envoi de la 22e édition du concours Prix Femmes d'affaires du Québec

" Nous croyons qu'il est de notre responsabilité collective de faire connaître les femmes qui contribuent à la transformation d'un nouveau monde des affaires et d'une société plus juste, plus égalitaire, plus durable. Si vous faites partie de ces femmes qui influencent l'économie du Québec, qui œuvrent au mieux-être de notre monde et des générations futures ainsi qu'à la protection de notre planète, posez votre candidature! Nous sommes à la recherche de nouveaux modèles de femmes innovantes et ambitieuses, comme vous, et particulièrement dans la riche diversité de notre société ", soutient Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ), organisateur du concours.

Les femmes peuvent poser leur candidature dès le 29 mars et ce, jusqu'au 14 juin 2022 à 19h dans l'une des 12 catégories. Huit (8) catégories pour des entrepreneures, trois (3) catégories s'adressent aux leaders d'influence (cadres, dirigeantes ou professionnelles), une catégorie vise les femmes d'exception engagées dans leur communauté. Deux prix sont également offerts aux organisations engagées dans une économie plus inclusive. Ces dernières peuvent soumettre leur candidature dans la catégorie Impact diversité ou Impact féminin.

Cette année, il est également possible de référer une femme d'affaires ou une entrepreneure qui se démarque dans son domaine avec un parcours innovant et inspirant. "Nous constatons que les femmes ont parfois besoin d'un coup de pouce pour constater l'ampleur de leurs réalisations. Elles ont trop souvent le syndrome de l'imposteur. C'est pourquoi il vous est possible de référer les femmes d'exception qui vous entourent. Unissons nos forces pour faire rayonner l'excellence au féminin", mentionne Ruth Vachon.

Les finalistes seront dévoilées en septembre et les lauréates seront honorées lors du Gala Prix Femmes d'affaires du Québec, le 10 novembre 2022, qui se déroulera au Palais des congrès de Montréal. En 21 ans d'existence, 573 finalistes ont été nommées et 206 lauréates ont été primées lors du prestigieux gala annuel.

Cette année, le jury de sélection indépendant est présidé par Ravy Por, directrice exécutive, Intelligence artificielle et technologies émergentes chez KPMG. Voici les 14 catégories:

Entrepreneure d'impact - 8 catégories

Solopreneure audacieuse présentée par Filo Import

Petite entreprise présentée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec

Moyenne entreprise présentée par Investissement Québec

Grande entreprise présentée par Demers Beaulne

Entreprise s'étant le plus illustrée à l'international présentée par Exportation et développement Canada

Croissance d'avenir présentée par Fonds de solidarité FTQ

Entreprise à propriété féminine certifiée présentée par IG Gestion de patrimoine

Femmes en mouvement Desjardins présentée par Desjardins



Leader d'influence - 3 catégories

Entreprise privée présentée par Brio Conseils

Organisme public ou parapublic présentée par Lavery

Organisme ou entreprise sociale présentée par Fasken

Femme d'exception - 1 catégorie

Femme engagée dans sa communauté présentée par Nelly de Vuyst



Organisation engagée dans une économie plus inclusive

Impact diversité présentée par BMO

Impact féminin présentée par EY

A propos du Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires d'ici afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Pour ce faire, le RFAQ met en place des initiatives concrètes qui inspirent, connectent et propulsent les femmes vers de nouveaux sommets, amplifiant ainsi leur impact économique. Le RFAQ mobilise également les grandes entreprises à mettre en place des pratiques innovantes en matière d'approvisionnement responsable et inclusif.

