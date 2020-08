Au cours du premier semestre (1S) 2020, Country Garden a réalisé des ventes d'environ 266,95 milliards RMB (environ 38,68 milliards de dollars US[1]), ventes sous contrat attribuables aux actionnaires, ce qui représente une aire de plancher (GFA) d'environ 31,85 millions de mètres carrés. Selon le classement des ventes du premier semestre publié par CRIC, cabinet de conseil en recherche immobilière, Country Garden s'est maintenue en tête du peloton, celui des principaux promoteurs immobiliers chinois, avec des ventes contractuelles de 372,31 milliards RMB (53,95 milliards de dollars US).

En d'autres termes, le chiffre d'affaires de la société, en termes de ventes contractuelles attribuables aux actionnaires, a augmenté d'une année sur l'autre, pendant cinq mois consécutifs, depuis mars. En juillet, ce chiffre a atteint 54,28 milliards de RMB (7,87 milliards de dollars US), en hausse de 27,52 % par rapport à l'exercice précédent.

Au cours de la période de référence, Country Garden a enregistré un chiffre d'affaires total de 184,96 milliards de RMB (26,80 milliards de dollars US), un bénéfice brut d'environ 44,89 milliards de RMB (environ 6,50 milliards de dollars US), un bénéfice net d'environ 21,93 milliards de RMB (environ 3,18 milliards de dollars US) et un bénéfice net de base attribuable aux actionnaires d'environ 14,61 milliards de RMB (environ 2,12 milliards USD), qui le distinguent parmi les principaux acteurs du secteur.

Réserves de liquidités et fonds de roulement suffisants

Country Garden a encore renforcé l'évaluation de ses objectifs en termes de montants recouvrés tout en poursuivant la normalisation de ses procédures de gestion de la collecte de fonds. Au cours du premier semestre 2020, les montants recouvrés au titre des ventes contractuelles attribuables se sont chiffrés à environ 250,93 milliards de RMB (environ 36,36 milliards de dollars US), tandis que le taux de recouvrement des fonds a atteint 94 %. En effet, ce ratio demeure supérieur à 90 % pendant cinq années consécutives.

La société dispose de réserves de trésorerie et d'un fonds de roulement suffisants. Au 30 juin 2020, les liquidités disponibles totalisaient 205,52 milliards de RMB (29,78 milliards de dollars USD), tandis que les lignes de crédit non utilisées des banques atteignaient 328,81 milliards de RMB (47,64 milliards de dollars US).

Diminution constante de la dette totale accompagnée de perspectives financières stables

La dette totale et les coûts de financement ont continué de diminuer. Au 30 juin 2020, la dette totale de la société, intérêts compris, a baissé, passant à 342,04 milliards de RMB (49,56 milliards de dollars US), soit une baisse de 7,5 % par rapport à notre exercice 2019. Le coût d'emprunt moyen pondéré s'est réduit à 5,85 %, en baisse de 49 points de base par rapport à fin 2019, reflétant la confiance des investisseurs dans la cote de crédit et la solvabilité de la société.

Au cours de la période de référence, Country Garden a poursuivi ses efforts consistant à améliorer son efficacité et à réduire ses coûts. Côté marketing et administration, les dépenses de la société ont diminué de 27,9 % par rapport à la période de l'année précédente.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire de 20,55 cents RMB par action. Le total des acomptes sur dividendes a représenté 31 % du bénéfice net de base. La société verse des dividendes intéressants depuis de nombreuses années pour récompenser ses actionnaires.

[1] Les chiffres indiqués en USD ont été calculés sur la base de 1 USD pour 6,9013 RMB

