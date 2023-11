TORONTO, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Services de portefeuille Counsel inc. (Counsel) a annoncé le lancement de deux nouvelles solutions de placement dans le cadre de sa gamme de mandats Visio de Patrimoine privé IPC.

Conçue spécifiquement pour les investisseurs fortunés, la structure de répartition d'actifs des nouveaux mandats, le Mandat mondial équilibré Découvertes Visio Patrimoine Privé IPC et le Mandat mondial équilibré Avantages Visio Patrimoine Privé IPC, comporte une sélection concentrée d'actions mondiales représentant les « meilleures idées » des gestionnaires d'actions de chaque mandat. La répartition des actifs est complétée par une stratégie échelonnement d'obligations pour générer des revenus et assurer une stabilité et par des FNB sélectionnés pour offrir une plus grande diversification.

« La répartition des actifs pour les mandats Visio de Patrimoine privé IPC reproduit une stratégie souvent utilisée par les personnes très fortunées, a déclaré Sam Febbraro, président et chef de la direction de Services de portefeuille Counsel. En combinant un mandat concentré d'actions à forte conviction à des obligations échelonnées et des FNB, nous pouvons offrir aux investisseurs une stratégie semblable dans un portefeuille unique facile à expliquer », a-t-il ajouté. Mawer Investment Management assurera la gestion du Mandat mondial équilibré Avantages Visio Patrimoine Privé IPC et EdgePoint Wealth Management celle du Mandat mondial équilibré Découvertes Visio Patrimoine Privé IPC.

« Les conseillers auront accès à deux des plus grands gestionnaires d'actions du pays, Mawer et EdgePoint, chacun ayant des philosophies d'investissement convaincantes et ayant fait leurs preuves à long terme », explique Blair Setford, vice-président de la gestion de produits, Services de portefeuille Counsel.

Les deux mandats seront disponibles le 6 novembre 2023 ou aux alentours de cette date.

Brown Advisory assume le rôle de sous-conseiller du nouveau fonds Counsel U.S. Growth Equity

Parallèlement, Counsel lance Counsel U.S. Growth Equity, un nouveau fonds qui sera disponible de manière autonome et servira de fonds sous-jacent pour les portefeuilles clé en main de Counsel. Il sera sous-conseillé par la société Brown Advisory, située à Baltimore. L'approche unique de Brown en matière de placements tente d'identifier les entreprises durables qui possèdent une combinaison de force fondamentale, d'avantages concurrentiels durables et de valeur convaincante.

« L'ajout de Brown et d'EdgePoint combinés à Mawer, un sous-conseiller de longue date de Counsel, permet à nos conseillers d'avoir accès à une vaste gamme de spécialistes indépendants en placements, a déclaré M. Setford. Counsel compte actuellement 17 gestionnaires de fonds tiers soigneusement sélectionnés grâce à des recherches approfondies et à un suivi constant par notre équipe de gestion de portefeuilles afin de s'assurer que chaque gestionnaire de fonds est parfaitement adapté à la stratégie qu'il gère. »

Counsel U.S. Growth Equity sera un fonds sous-jacent pour les portefeuilles clé en main suivants :

Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine privé IPC

Counsel All Equity Portfolio

Counsel Growth Portfolio

Counsel Balanced Portfolio

Counsel Conservative Portfolio

Portefeuille Focus conservateur IPC

Portefeuille Focus équilibré IPC

Portefeuille Focus croissance IPC

Portefeuille Focus actions IPC

Les investisseurs qui détiennent l'un de ces portefeuilles seront automatiquement exposés au nouveau mandat le 6 novembre 2023 ou aux alentours de cette date.

À propos de Services de portefeuille Counsel inc. : Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. (« IPC inc. »). Avec 4,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 31 octobre 2023, Counsel offre des solutions de portefeuille complètes et objectives en utilisant l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Par l'intermédiaire d'IPC Inc., Counsel est membre du groupe de sociétés Financière IGM. (TSX : IGM). La Financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

