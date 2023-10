TORONTO, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Services de portefeuille Counsel Inc. (« Counsel ») a annoncé plusieurs changements à ses fonds dans le cadre du renouvellement du prospectus simplifié et du rapport de la direction sur le rendement des fonds (RDRF).

Changement de la cote de risque

Counsel examine et ajuste ses cotes de risques conformément à la méthode de classification du risque gérée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Par conséquent, la cote de risque du Portefeuille conservateur Counsel changera conformément au tableau ci-dessous. Ce changement entrera en vigueur le 27 octobre 2023 et n'implique aucune modification des objectifs de placement, des stratégies ou de la gestion du fonds commun de placement concerné.

Fonds Catégorie Cote de risque précédente Nouvelle cote de risque Portefeuille conservateur Counsel Titres mondiaux à revenu fixe

Équilibré Faible Faible à moyen

Changement de série

Le 27 octobre 2023, ou aux alentours de cette date, Counsel modifiera la classification des fonds de la série Private Wealth I (PWI) de sorte que tous les détenteurs de parts de cette série détiendront des parts de la série F. Ce changement entraînera l'élimination de la série dupliquée et simplifiera l'ensemble de la gamme de produits. Les parts de la série F résultant de ce changement posséderont les mêmes objectifs de placement et stratégies que l'ancienne série Private Wealth I, et les frais de gestion et d'administration seront égaux ou moins élevés.

Services de portefeuille Counsel annonce ces changements en prévision du renouvellement de son prospectus simplifié prévu le 30 octobre 2023.

À propos de Services de portefeuille Counsel Inc.

Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. (« IPC Inc. »). Avec 4,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 30 septembre 2023, Counsel offre des solutions de portefeuille complètes et objectives en utilisant l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Par l'intermédiaire d'IPC Inc., Counsel est membre du groupe de sociétés Financière IGM. (TSX : IGM). La Financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

