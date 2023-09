La rencontre de deux grands noms : en collaboration avec le célèbre fabricant de pneus Michelin, Cougar lance une collection de chaussures de plein air équipées de la technologie hiver de Michelin, élaborée par JV International, titulaire de la licence des semelles techniques Michelin. Une innovation de haut niveau qui conjugue style et performance.

BURLINGTON, ON, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Cougar Shoes, marque canadienne emblématique qui fête ses 75 ans de savoir-faire dans le monde de la chaussure, innove une fois encore grâce à une collection équipée des semelles Michelin et de leur technologie hiver.

Ces chaussures pour femme sont pensées pour le plein air : performantes, elles sont confortables jusqu'à -40 °C (-40 °F). « Je suis heureux de vous présenter nos modèles Michelin, une collection de bottes d'hiver hybrides alliant technologie, plein air et mode », affirme Steve Sedlbauer, président de Cougar.

La collection comprend trois modèles athlétiques chics, Union, Ultima et Ultra, qui se déclinent dans une élégante palette : loden, une couleur sortie tout droit des défilés, perle et amande. Ils combinent silhouette soignée, légèreté et semelle antiglisse signée Michelin aux sculptures conçues pour optimiser la traction et aux rainures plus ou moins larges pour la souplesse. La technologie hiver augmente leur adhérence sur la glace, la neige tassée et autre surface glissante. Résultat? Une excellente stabilité par temps froid et très froid. Directement inspirées des pneus à haute performance de Michelin, ces semelles offrent un confort maximum et une très bonne durabilité.

Cette combinaison gagnante est en phase avec la marque de renommée mondiale qu'est Michelin. « La chaussure est à l'humain ce que le pneu est à la voiture : son seul point de contact avec le sol, explique Filippo Sartor, directeur des ventes des semelles Michelin chez JV International. Grâce aux semelles Michelin, on souhaite que les gens fassent l'expérience d'un meilleur mouvement, d'une meilleure sensation quand leurs pieds se posent sur le sol. »

Stylés, ces bottillons à lacets sont à l'épreuve du froid. « Toujours imperméables », comme la majorité des modèles Cougar, ils sont doublés d'isolant PrimaLoft® : une matière synthétique hydrofuge, entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés postconsommation. L'association de cet isolant avec la technologie hiver des semelles Michelin est résolument novatrice.

Voir la vidéo : https://youtu.be/ag7gIIBqI7c

Disponible à l'achat dès maintenant sur cougarshoes.ca/fr et chez plusieurs détaillants en Amérique du Nord. Prix : de 200 $ à 295 $.

À propos de Cougar Shoes

Entreprise familiale depuis 1948, Cougar Shoes a peaufiné son savoir-faire pour devenir un incontournable de la chaussure canadienne. Aujourd'hui, la marque conjugue distribution mondiale et style. Misant sur ses racines canadiennes, Cougar reste fidèle à son histoire en combinant le fonctionnel, auquel elle doit sa réputation, à la mode actuelle.

