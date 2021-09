Coty annonce le relancement de Kylie Cosmetics avec des formules saines et véganes, nouvelles et améliorées

NEW YORK, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Coty Inc. (NYSE : COTY) annonce le relancement de Kylie Cosmetics avec des formules saines et véganes, nouvelles et améliorées, et des emballages actualisés. De plus, au Canada, les consommateurs pourront magasiner cet automne les produits du relancement en exclusivité chez Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, dans certains emplacements de la Beauty Boutique/Galerie Beauté et en ligne à shoppersdrugmart.ca ou pharmaprix.ca.

« Je suis très fière de relancer Kylie Cosmetics avec de nouvelles formules saines et véganes, a déclaré Kylie Jenner. Il y a eu beaucoup d'innovation ces dernières années. Lorsque j'ai créé cette gamme, il était important pour moi de m'engager à n'utiliser que des ingrédients sains, sans faire de compromis sur le rendement. Mon nouvel ensemble pour les lèvres procure une tenue de huit heures tout en étant ultra-confortable. Toutes mes formules sont incroyables. J'ai hâte que tout le monde essaie les nouveaux produits. »

Kylie Jenner s'est lancée en affaires dans le secteur des produits de beauté en 2015 en proposant des ensembles pour les lèvres Kylie, une collection de trois duos de rouges à lèvres liquides et crayons à lèvres assortis. Depuis, Kylie a élargi son empire beauté à plusieurs catégories, a lancé une gamme de produits de soins de la peau, Kylie Skin, puis a fait de Kylie Cosmetics la marque de produits de beauté la plus suivie dans le monde, offrant des collections annuelles uniques et écoulant souvent ses stocks en ligne.

Maintenant, Kylie et COTY poursuivent cette expansion en proposant des formules saines et véganes, nouvelles et améliorées, sans qu'il n'y ait de compromis sur le plan des résultats, de la pigmentation ou de la tenue. Ces formules actualisées ont été conçues sans huiles animales, sans parabènes, sans gluten et en évitant plus de 1 600 autres ingrédients potentiellement nocifs ou irritants. Tous les produits ont été mis au point à partir d'ingrédients choisis avec soin qui aident à favoriser l'apparence saine de la peau.

« Nous sommes emballés de relancer Kylie Cosmetics et une gamme revue qui répond vraiment à ce que recherche la génération Z, a mentionné la chef de la direction de Coty, Sue Y. Nabi. La marque Kylie Cosmetics est suivie par des millions de personnes dans le monde entier. Parallèlement à certains détaillants, notre nouvelle plateforme de vente en ligne permet aux consommateurs de faire l'achat de tous les produits de leur routine beauté à un même endroit, du nettoyant au rouge à lèvres, en passant par l'hydratant et la poudre bronzante. »

En outre, l'efficacité des produits Kylie Cosmetics est étayée par d'excellents résultats d'essais auprès des consommateurs. La nouvelle formule améliorée du rouge à lèvres liquide mat reste bien en place et procure une tenue de huit heures*, tandis que le nouveau crayon à lèvres est hydrofuge** et offer jusqu'à 24 heures de tenue*. Lors d'un autre essai auprès des consommateurs, 100 % des personnes ont

convenu que le fard à joues est agréable à porter et n'assèche pas la peau***. Le relancement inclut entre autres la dernière innovation de Kylie Cosmetics, le crayon gel Kyliner - le secret de Kylie pour créer ses looks ligneurs ultra-définis. Offerte dans un choix de 15 nuances hydrofuges et de 2 finis, cette formule ultra- crémeuse glisse merveilleusement bien pour assurer une application parfaite en un seul passage. On trouve plus d'information sur les résultats des essais auprès des consommateurs sur le site KylieCosmetics.com.

Grâce à ce lancement, les produits Kylie Cosmetics seront accessibles pour la première fois dans des magasins partenaires à l'échelle internationale, notamment au Canada auprès de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix dès septembre 2021.

Coty est l'une des plus grandes entreprises mondiales de produits de beauté et possède une gamme emblématique de marques de parfum, de maquillage et de soins de la peau et du corps. Coty est leader mondial dans le secteur des parfums et numéro trois dans celui du maquillage. Les produits de Coty sont vendus dans plus de 150 pays dans le monde. Coty et ses marques œuvrent pour différentes causes sociales et s'efforcent de minimiser leur empreinte sur l'environnement. Pour des renseignements supplémentaires sur Coty Inc., consultez le site.

Inspirée par sa passion pour le maquillage et pour les affaires, Kylie a lancé Kylie Cosmetics, sa marque de produits de beauté, en novembre 2015. Le tout premier produit commercialisé, l'ensemble pour les lèvres Kylie, s'est écoulé en moins d'une minute, et le concept de vente directe de Kylie a ébranlé le secteur des produits de beauté. Son site de commerce électronique KylieCosmetics.com constitue maintenant l'un des magasins en ligne les plus prospères et en mars 2019, Kylie Cosmetics a été reconnue par la Fast Company comme l'une des 50 entreprises les plus innovatrices au monde pour sa capacité de rejoindre une génération entière. En mai 2019, Kylie a lancé sa marque Kylie Skin, qui offre des produits pour la peau véganes sans cruauté animale, sans gluten, sans parabènes ni sulfates et convenant à tous les types de peau. En 2020, Coty a fait l'acquisition de 51 % des marques de beauté de Kylie, établissant ainsi un partenariat axé sur la croissance de la marque à l'échelle mondiale. En juillet 2021, Kylie a annoncé le relancement de Kylie Cosmetics comme marque saine et végane, accessible pour la première fois à l'échelle internationale auprès de détaillants physiques comme Harrods and Selfridges au Royaume-Uni, Douglas en Europe, Mecca en Australie et Shoppers Drug Mart/Pharmaprix au Canada, ainsi que sur un nouveau site Web de vente directe qui permettra aux consommateurs de faire l'achat de produits Kylie Skin et Kylie Cosmetics.

Résultats des essais auprès des consommateurs :

*Test instrumental (évaluation de la longue tenue d'un produit de maquillage) mené auprès de

20 femmes

**Test instrumental (évaluation de la résistance à l'eau d'un produit de maquillage) mené auprès de 20 femmes

***Test d'acceptabilité auprès des consommateurs mené auprès de 50 femmes âgées de 18 à 40 ans utilisant le fard à joues - utilisation du produit pendant une semaine

