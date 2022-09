Côte-Nord - LA FERMETURE TEMPORAIRE DU PONT RUISSEAU LAROSE (H093-096) SITUÉ AU KM 15 DU CHEMIN LUCIENNE

BAIE-COMEAU, QC, le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que l'infrastructure indiquée ci-dessous sera fermée temporairement pour effectuer des travaux de réparation au pont traversant la rivière Larose. L'infrastructure est située sur les terres du domaine de l'État dans l'Unité de gestion de Manicouagan-Outardes

Des travaux sont prévus au pont, empêchant ainsi la circulation les 19 et 20 septembre 2022.

Localisation Voir la carte en annexe Remarques et contournement

Pont du ruisseau Larose au km 15 du chemin Lucienne

Numéro : H093-096

Longitude : W 68 11' 01''

Latitude : N 49 58' 49'' Période prévue de la fermeture (sous réserve de modifications) : Les 19 et 20 septembre 2022 inclusivement. La réouverture est prévue le mercredi 21 septembre 2022. Aucun chemin de contournement n'est prévu .

De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire. Le Ministère invite les usagères et usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour plus d'informations, les citoyens et citoyennes sont invités à communiquer avec l'Unité de gestion de Manicouagan-Outardes, par téléphone au 418 295-4567.

