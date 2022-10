Côte d'Ivoire : le PNUD choisit YULCOM pour développer le système de Monitoring et de Reporting de l'adaptation aux changements climatiques

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones 2022 qui s'est tenue à Abidjan du 27 au 28 octobre, la firme multinationale montréalaise, YULCOM Technologies, a annoncé la signature d'un contrat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour développer le système de Monitoring, Reporting et Vérification (SN-MRV) de l'adaptation aux changements climatiques de la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire, pays signataire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, s'est engagée dans le processus d'élaboration du Plan National d'adaptation aux changements climatiques, à travers le Projet de renforcement de l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification du développement en Côte d'Ivoire (NAP-GCF) financé par le Fonds vert pour le climat et mis en œuvre par le PNUD.

Pour opérationnaliser le SN-MRV, le PNUD, le Programme National Changements Climatiques du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et le projet NAP-GCF ont confié à YULCOM le mandat de développer un système d'information opérationnel sur l'adaptation aux changements climatiques de la Côte d'Ivoire.

À l'issue de cette prestation, YULCOM mettra à la disposition de la Côte d'Ivoire une plateforme informatique de recueil de données et de gestion du Système National de Monitoring, Reporting et Vérification pour l'adaptation aux changements climatiques. Présent à la REF à l'invitation du Conseil du patronat du Québec (CPQ), le PDG de YULCOM, Youmani Jérôme LANKOANDÉ, affirme : « l'adaptation aux changements climatiques est l'un des plus grands défis de notre temps. Nous sommes donc honorés de participer à ce projet avant-gardiste pour doter la Côte d'Ivoire d'un système d'information sur l'adaptation aux changements climatiques. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ, commente : « nous nous réjouissons de la confiance que la Côte d'Ivoire et le système des Nations unies accordent à l'entreprise québécoise YULCOM. Ce projet est aussi une preuve que les employeurs francophones sont recherchés et sollicités pour leur expertise dans un sujet aussi vital que la lutte aux changements climatiques. »

Toute l'équipe de YULCOM au Canada et en Côte d'Ivoire se réjouit de cette marque de confiance du PNUD.

À propos du PNUD

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) est le réseau mondial de développement des Nations unies. Il promeut le changement et relie les pays aux connaissances, expériences et sources d'information en vue d'aider leurs populations à améliorer leur vie. Nous sommes présents sur le terrain dans 177 pays et territoires, aidant les gouvernements et les peuples à identifier leurs propres solutions aux défis nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de développement. Pour renforcer leurs capacités locales, ces pays s'appuient sur le personnel du PNUD ainsi que sur notre large éventail de partenaires à l'efficacité prouvée.

À propos de YULCOM Technologies

YULCOM Technologies est une firme multinationale de services-conseils en technologie de l'information, intégration de systèmes et solutions utilisant l'intelligence artificielle, dont le siège social est établi à Montréal. YULCOM est spécialisée dans la conception Web, le développement de logiciels, de progiciels web et d'applications web et mobile. Elle accompagne ses clients dans l'intégration des meilleures technologies numériques et dans l'amélioration de leur gestion des processus en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie.

À propos du CPQ

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

