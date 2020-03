COTE 100 Inc. annonce le non-renouvellement de son prospectus simplifié offrant les parts des Fonds COTE 100

SAINT-BRUNO, QC, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - COTE 100 Inc. ne continuera désormais à offrir les parts de ses Fonds COTE 100 qu'aux investisseurs qualifiés bénéficiant de dispenses de prospectus de la loi.

Aussi, COTE 100 Inc. annonce aujourd'hui, 20 mars 2020, le non-renouvellement du prospectus simplifié de Fonds COTE 100 Premier, Fonds COTE 100 US, Fonds COTE 100 Revenu et Fonds COTE 100 Grandes Sociétés canadiennes (ensemble les « Fonds »). Ces Fonds demeurent des émetteurs assujettis soumis aux règles d'information continue.

Ce changement ne modifie en rien les objectifs, stratégies ni restrictions de placement de ces Fonds.

COTE 100 Inc. est le gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds. Il offre aussi des services de gestion de portefeuille discrétionnaire aux investisseurs particuliers et institutionnels.

Renseignements: M. Marc Lécuyer, Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal de COTE 100 Inc., [email protected], [email protected], (450) 461-2826 ou 1 800 454-2683

