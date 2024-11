SAN JOSÉ, Costa Rica, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Dix ans après le lancement de la marque « essential COSTA RICA », cette marque nationale a pris l'initiative de définir sa stratégie pour la prochaine décennie, en appliquant l'une de ses valeurs, l'innovation, devenant ainsi la première marque nationale au monde à utiliser l'intelligence artificielle pour définir sa vision 2035.

En collaboration avec Bloom Consulting, une société internationale spécialisée dans l'image de marque nationale, « essential COSTA RICA » a utilisé quatre blocs d'information pour élaborer la stratégie 2035 : a) des études antérieures sur la perception de la marque nationale en tant qu'identité et classement numériques; b) des documents stratégiques sur le Costa Rica, comme les plans de décarbonisation; c) des rapports mondiaux sur les tendances futures, comme Sitra Megatrends 2023, les Perspectives économiques de l'OCDE, les Tendances mondiales 2030 et plus de 10 autres rapports; d) ainsi que des entrevues avec des intervenants nationaux de divers secteurs publics et privés pour connaître leur perception du pays aujourd'hui et de la façon dont ils perçoivent le Costa Rica dans 10 ans.

Afin de devenir le premier pays au monde à utiliser l'IA dans l'élaboration d'une stratégie, « essential COSTA RICA » et Bloom Consulting ont intégré les trois premiers blocs d'information dans une plateforme d'intelligence artificielle pour qu'ils soient traités et analysés en profondeur. Cette technologie a non seulement permis d'identifier et d'évaluer les perceptions actuelles au sujet du Costa Rica, mais elle a également fourni des renseignements clés sur les tendances émergentes et le sentiment général associé au pays dans les médias internationaux.

Le système a également généré des projections sur la couverture médiatique future possible, aidant à anticiper les domaines d'opportunité pour améliorer l'image et la présence du Costa Rica sur les marchés mondiaux stratégiques, ainsi qu'à prendre des décisions plus éclairées, permettant l'ajustement des stratégies de communication afin de maximiser l'impact positif sur l'auditoire international.

Cela a été suivi d'une séance de travail avec les intervenants et les institutions qui composent la gouvernance de la marque nationale, qui a défini les projets prioritaires qui recevraient la plus grande couverture médiatique selon les éléments du modèle taxonomique des perceptions de la marque nationale et de l'analyse de l'IA, et qui a donné lieu à ce thème comme point central de la stratégie du Costa Rica : les changements climatiques et la préservation de l'environnement.

« L'une des cinq valeurs de "essential COSTA RICA" est l'innovation; nous cherchons donc à l'utiliser pour créer la stratégie 2035 en appliquant l'IA et nous sommes très satisfaits des résultats. Cette feuille de route nous permettra d'établir le positionnement du Costa Rica en tant que leader mondial en matière de durabilité et de lutte contre les changements climatiques », a affirmé Adriana Acosta, directrice de « essential COSTA RICA ».

L'application de l'IA a représenté des avantages dans l'élaboration de cette stratégie, dont certains étaient :

Efficacité : en permettant le traitement de grandes quantités de données provenant de diverses sources, ce qui a assuré une analyse complète.

Profondeur du point de vue : L'IA a permis de détecter des tendances et des corrélations subtiles à l'intérieur des données, fournissant des renseignements plus approfondis sur la dynamique des perceptions.

Analyse prospective : grâce à l'IA, les tendances futures ont été analysées, ce qui a permis de modéliser des scénarios fondés sur de multiples variables, avec une vision éclairée et complète.

Modèles prédictifs : qui ont permis de modéliser le comportement futur en fonction des tendances mondiales, obtenant ainsi des prévisions plus précises sur les tendances médiatiques futures.

« Le fait que le Costa Rica soit le premier pays à élaborer la stratégie de marque nationale à l'aide de l'intelligence artificielle démontre à quel point il est avancé et à quel point il ouvre la voie à l'image de marque nationale », a ajouté José Felipe Torres, directeur mondial de l'image de marque Nation and Place chez Bloom Consulting.

La stratégie 2035 de « essential COSTA RICA » a été lancée à la fin de 2023 dans le but de créer des messages puissants axés sur les changements climatiques et la durabilité grâce au concept de l'intelligence naturelle. À ce jour, la marque nationale du Costa Rica a mis en œuvre des mesures pour renforcer l'image du Costa Rica en tant qu'agent d'innovation et de connaissances sur les changements climatiques et la préservation de l'environnement dans divers forums nationaux et internationaux.

La marque nationale collabore également avec le secteur privé costaricain dans le cadre d'une série d'ateliers visant à présenter le développement durable et la lutte contre les changements climatiques au sein des entreprises, tout en harmonisant le programme de licences de la marque nationale à ce nouveau récit. En outre, des campagnes numériques et diverses séances de formation sont organisées pour les talents locaux, en particulier les jeunes, sur les sujets de la Stratégie.

« Le Costa Rica est déjà bien positionné en matière de changements climatiques et de préservation de l'environnement. C'est pourquoi avec la Stratégie 2035 - et grâce aux scénarios futurs analysés avec l'aide de l'IA - nous travaillons à tirer parti de ce que le pays a bâti au fil des décennies avec des mesures précises qui aident à améliorer son image internationale et à promouvoir la mise en œuvre de tactiques qui renforcent le leadership du Costa Rica dans ces domaines », a indiqué Adriana Acosta.

