DETROIT, 10 septembre 2025 /CNW/ -- Corviable, l'un des chefs de file à la croissance la plus rapide en matière de gestion et de développement des affaires, annonce aujourd'hui l'achèvement réussi d'une transformation d'un an à l'échelle de l'entreprise et le lancement de ses services à l'échelle mondiale. Maintenant offerte aux entreprises de tous types et de toutes tailles dans le monde, la plateforme repensée de Corviable offre une efficacité, une flexibilité et un abordabilité sans précédent à sa clientèle en expansion.

Au cours de la dernière année, Corviable a connu une évolution massive. L'entreprise a lancé :

Un tout nouveau site Web qui sert de plaque tournante simplifiée pour toutes les interactions avec les clients;

qui sert de plaque tournante simplifiée pour toutes les interactions avec les clients; Un système de portail révolutionnaire qui permet aux clients de gérer facilement leurs investissements et leurs désinvestissements;

qui permet aux clients de gérer facilement leurs investissements et leurs désinvestissements; Des programmes internes de pointe, y compris l'accès en temps réel à la cession de leurs propres entreprises ou à l'investissement direct dans les entreprises clientes de Corviable.

De plus, dans le cadre de sa mission d'offrir une valeur exceptionnelle, Corviable s'est associée à des centaines de milliers de fournisseurs mondiaux, améliorant considérablement la qualité, la rapidité et la portée de ses services tout en maintenant des offres particulièrement concurrentielles sur le plan des prix.

« Aujourd'hui, les entreprises exigent de l'agilité, de la transparence et un soutien continu, en particulier lorsqu'elles exercent leurs activités à l'échelle mondiale », a déclaré Christian Stutson, chef de la direction de Corviable. « Notre transformation nous permet de dépasser ces exigences. Nous avons construit une plateforme qui permet aux entrepreneurs, aux entreprises émergentes et aux entreprises, peu importe leur taille ou leur emplacement, d'innover, de prendre de l'expansion et de prospérer en toute confiance. »

