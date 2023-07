Integrated Media Company fait l'acquisition d'une entreprise montréalaise de logiciels d'animation qui s'est vue discerner un prix Emmy®, pour environ 147,5 millions de dollars

TORONTO, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Corus Entertainment Inc. (« Corus » ou la « Société ») (TSX : CJR.B) a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Nelvana Limited (« Nelvana »), a conclu une entente définitive en vertu de laquelle Integrated Media Company (« IMC »), une plateforme de TPG consacrée à l'évolution de l'écosystème médiatique, fera l'acquisition de Toon Boom Animation Inc. (« Toon Boom »), une entreprise montréalaise de logiciels d'animation et filiale en propriété exclusive de Nelvana, pour environ 147, 5 millions de dollars canadiens en espèces.

« Corus est en train de regrouper plusieurs plateformes qui créeront du contenu vidéo de qualité supérieure », a déclaré Colin Bohm, vice-président principal, Contenu et Stratégie d'entreprise, Corus Entertainment. « Après avoir examiné notre modèle opérationnel et notre base d'actifs à l'échelle de l'entreprise, nous avons décidé de nous départir du secteur des logiciels d'animation. Ce changement permettra de libérer du capital, d'accroître la flexibilité financière de Corus et de mieux cibler nos efforts pour faire progresser notre plan stratégique et nos priorités.

Toon Boom et son équipe exceptionnelle ont mis au point une solution de premier plan pour les créateurs de contenu du monde entier, poursuit M. Bohm. Nous reconnaissons leurs contributions au portefeuille de contenu de Corus et nous collaborerons étroitement avec IMC pour favoriser une transition sans heurts. »

Les logiciels de Toon Boom, récompensés pour leur excellence, sont considérés comme la norme mondiale en matière d'animation 2D, de scénarimage et de gestion de pipeline. Ils conviennent aussi bien aux passionnés qu'aux professionnels et leur permettent de jouir d'une liberté dans n'importe quel style artistique, de publier leur contenu efficacement où qu'ils soient, et de gérer en temps réel des projets animés.

Corus, fondée en 1994, a acquis la moitié des parts de Toon Boom en 2004, et l'autre moitié en 2012. Depuis, Toon Boom n'a cessé de croître grâce à un nombre progressif de clients, dont plusieurs des meilleurs studios d'animation, universités et collèges à l'échelle mondiale. Cette acquisition permettra à l'entreprise, qui s'est vue discerner un prix Emmy®, d'accélérer davantage sa croissance impressionnante au sein d'IMC, une société de calibre mondial et experte dans le domaine des médias numériques.

« Toon Boom permet à tous les créateurs de donner vie à leurs histoires; elle met à leur disposition une plateforme polyvalente qui offre un scénarimage puissant, des capacités d'animation variées et des outils pour simplifier le processus de production », a déclaré Yuning Zhang, qui a dirigé la transaction pour IMC. « Grâce à son produit imbattable, Toon Boom propose une gamme de produits exemplaires, et s'est ainsi imposée comme une cheffe de file du marché novateur. Ses outils exceptionnels suscitent la confiance des petites et des grandes équipes de création, ainsi que des établissements d'enseignement qui forment les talents de demain. Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de Toon Boom pour étendre sa plateforme à de nouveaux marchés et présenter des produits révolutionnaires. »

La transaction devrait être conclue plus tard au cours de l'année civile 2023 et est assujettie aux ajustements et aux conditions de clôture habituels dans les territoires où les parties exercent leurs activités.

La transaction devrait générer pour Corus un produit net d'environ 142 millions de dollars canadiens, qui servira à rembourser la dette bancaire impayée.

Dans le cadre de cette transaction, LionTree Advisors a agi à titre de conseiller financier exclusif de Corus et le cabinet d'avocats McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a représenté celle-ci dans le cadre de cette transaction; Weil, Gotshal & Manges LLP et Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont conseillé IMC sur le plan juridique.

À propos de Toon Boom Animation Inc.

Les logiciels de Toon Boom Animation Inc., récompensés pour leur excellence, sont la norme mondiale en matière d'animation 2D, de scénarimage et de gestion de pipeline. Les solutions Storyboard Pro et Harmony conviennent aussi bien aux passionnés qu'aux professionnels et leur permettent de jouir d'une liberté dans n'importe quel style artistique et de publier efficacement où qu'ils soient, tandis que Producer les aide à gérer en temps réel des projets animés. Parmi les clients qui ont choisi les logiciels de Toon Boom Animation pour le développement et la création de leurs productions, notons les suivants : Disney Television Animation, Amazon, Fox Television Animation, Nelvana, Toei Animation, The SPA Studios, Xilam et Boulder Media. Cette technologie est actuellement offerte en anglais, en espagnol, en japonais et en chinois simplifié. Pour en savoir plus, visitez le site toonboom.com.

À propos d'Integrated Media Company

Integrated Media Company, LLC est une entreprise de TPG financée par capital-risque qui investit dans le domaine des médias numériques. Le mandat d'IMC, lancée en 2018, est à la fois financier et stratégique, offrant une plus grande souplesse en ce qui concerne la taille et la durée des placements, ainsi que l'élaboration du portefeuille. Les placements IMC sont axés sur les marchés verticaux, ce qui permet des acquisitions et des investissements internes supplémentaires dans la poursuite de la croissance.

À propos de Corus Entertainment Inc.

Corus Entertainment Inc. (TSX : CJR.B) est une cheffe de file en matière de médias et de contenus qui diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Depuis 1999, l'entreprise propose une gamme d'offres multimédias comprenant 33 services de télévision spécialisés, 39 stations de radio, 15 stations de télévision généraliste, des plateformes numériques et de diffusion en continu, ainsi que des services technologiques et médiatiques. Corus est un créateur et un distributeur de contenu de renommée internationale par l'entremise de Nelvana, un studio d'animation de calibre mondial qui offre tous les formats, et de Corus Studios, un producteur mondialement reconnu de contenu scénarisé et non scénarisé à succès. L'entreprise possède également l'agence numérique sociale à service complet so.da, l'entreprise de divertissement axée sur le style de vie Kin Canada, ainsi que la maison d'édition de livres pour enfants, Kids Can Press. La liste des marques de prestige de Corus comprend Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, Magnolia Network Canada, The HISTORY® Channel, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105 et CFOX, ainsi que les plateformes de diffusion en continu STACKTV, TELETOON+, Global TV App et Curiouscast. Corus est la représentante de la publicité nationale et une partenaire de contenu original pour Pluto TV, une entreprise de Paramount, qui est le principal service de télévision en continu gratuit financé par la publicité. Pour en savoir plus, visitez le site www.corusent.com.

