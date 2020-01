Corteva Agriscience va accélérer la croissance des soyas Enlist E3MC chez les fermiers américains et canadiens en 2021

Les projections du marché total, en matière de superficie cultivée consacrée au soya, pour le Enlist E3MC pour 2020 ont presque doublé; les titulaires de licence ont augmenté de 20 pour cent.

WILMINGTON, Delaware, 30 janvier 2020 /CNW/ - Corteva, Inc. (NYSE : CTVA) a annoncé aujourd'hui que la compagnie allait accélérer la croissance des soyas Enlist E3MC chez les fermiers américains et canadiens au cours des cinq prochaines années - renforçant ainsi l'engagement de la compagnie envers sa technologie Enlist et son attention continue d'offrir un choix plus vaste et une valeur accrue aux producteurs. Corteva continue d'observer une forte demande pour la technologie de la part des fermiers, des distributeurs et des entreprises indépendantes de semences; et la compagnie s'attend à ce que les estimations pour les superficies cultivées en 2020 atteignent presque 20 pour cent du marché américain - le double des estimations originales.

« La décision d'accélérer la croissance des soyas Enlist E3, en parallèle avec les herbicides Enlist OneMD et Enlist DuoMD, en prévision de la saison des ventes 2021 reflète notre constante préoccupation d'accroître rapidement l'utilisation de solutions technologiques différenciées ce qui, nous l'espérons, offrira avec le temps un choix plus vaste et une valeur accrue aux producteurs », selon C. Collins, Jr., chef de la direction chez Corteva. « Notre système de désherbage Enlist illustre la puissance de Corteva sur les plateformes, en intégrant semence et chimie - procurant les solutions indispensables aux fermiers qui font face à des défis complexes, tels que la résistance aux herbicides, tout en renforçant l'offre caractéristique exclusive de Corteva. »

Les soyas Enlist E3 consiste en un mélange d'éléments à triple mode d'action pour la tolérance aux herbicides à la fine pointe de l'industrie, développé et détenu conjointement par M.S. Technologies, L.L.C. Ils incorporent du glyphosate et du glufosinate et permettent l'utilisation des nouvelles formulations 2,4-D dans les herbicides Enlist OneMD et Enlist DuoMD avec une volatilité quasi nulle et une dérive potentielle des pesticides minimisée, lorsque les instructions figurant sur l'étiquette sont suivies.

Les solides performances des soyas Enlist E3 dans les exploitations agricoles l'automne dernier ont suscité un intérêt soutenu parmi les producteurs et les distributeurs, tout comme chez les compagnies indépendantes de semences cherchant à acquérir une licence afin d'utiliser cette technologie innovatrice. Plus de 20 titulaires de licence additionnels ont signé des contrats afin d'accéder à la technologie, ce qui porte le total des conventions à plus de 120 aux États-Unis et au Canada.

Durant la progression rapide sur une période de cinq ans, Corveta devrait réduire significativement le volume des produits avec les traits de tolérance aux herbicides Roundup Ready 2 YieldMD et le Roundup Ready 2 XtendMD au début de 2021, avec une utilisation anticipée minimale de cette plateforme de traits après l'achèvement de la progression du système de désherbage Enlist.

La compagnie a aussi annoncé qu'elle a obtenu récemment l'autorisation d'importation en Chine du trait ConkestaMC de lutte contre les insectes pour le soya, qui sera offert comme une combinaison avec le trait herbicide Enlist E3 pour le soya en Amérique latine au début des années 2020.

Pour en savoir plus sur le système de désherbage EnlistMC, visitez www.Enlist.com, suivez Enlist sur Twitter à @EnlistOnline ou allez à la page YouTube channel. Pour des renseignements supplémentaires sur le statut concernant les autorisations réglementaires des produits de semences pour la biotechnologie agricole, s.v.p. visitez http://www.biotradestatus.com/.

Au sujet de Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE : CTVA) est une entreprise agricole mondiale spécialisée cotée en bourse qui approvisionne les fermiers du monde entier avec la panoplie de produits et services les plus complets de l'industrie - incluant un mélange balancé et varié de semences, la protection des cultures et des solutions numériques axées sur l'optimisation de la production afin d'accroître le rendement et la profitabilité. Possédant certaines des marques parmi les plus renommées en agriculture et un réseau de distribution pour un produit et une technologie à la pointe de l'industrie et bien positionnée afin de stimuler la croissance, la compagnie s'engage à travailler avec les intervenants tout le long de la chaîne de production alimentaire en remplissant sa promesse d'enrichir les vies de ceux qui produisent et de ceux qui consomment, assurant ainsi le progrès pour les générations futures. Corteva devint une société anonyme indépendante le 1er juin 2019 et formait auparavant la division en agriculture de DowDuPont. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.corteva.com.

MD, MC, MS Marques déposées et marques de service de Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer, et de leurs compagnies affiliées ou de leurs propriétaires respectifs.

Roundup Ready 2 XtendMD and Roundup Ready 2 YieldMD sont des marques déposées du groupe Bayer.

La variété de soya transgénique dans les soyas Enlist E3MC est développée et détenue conjointement par Dow AgroSciences LLC et M.S. Technologies, L.L.C. Le système de désherbage Enlist est détenu et développé par Dow AgroSciences LLC. Les herbicides Enlist DuoMD et Enlist OneMD ne sont pas enregistrés pour la vente ou l'usage dans tous les états ou comptés. Contactez votre organisme de réglementation pour les pesticides pour déterminer si un produit est enregistré pour la vente ou l'utilisation dans votre secteur. Enlist Duo et Enlist One sont les seuls produits autorisés pour l'usage avec les cultures Enlist. Consultez les étiquettes de l'herbicide Enlist pour les espèces de mauvaises herbes traitées. Toujours lire l'étiquette et suivre les instructions.

Mise en garde au sujet d'énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, comme modifié, lesquels peuvent être identifiés par leur utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « souhaite », « crois », « estime », « a l'intention de », « prévoit », « cible », « estime » ou autres mots de sens similaires. Tous les énoncés qui abordent les attentes ou les prévisions pour l'avenir, incluant des déclarations au sujet de la stratégie de Corteva pour la croissance, le développement de produits, l'homologation réglementaire, la position sur le marché, les bénéfices anticipés d'acquisitions récentes, le moment des bénéfices anticipés pour des mesures de restructurations, le résultat d'éventualités, telles que des affaires litigieuses et environnementales, les dépenses et les résultats financiers, ainsi que les bénéfices escomptés de la séparation de Corteva de DowDuPont, sont des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont basés sur certaines hypothèses et attentes sur des événements futurs, lesquels peuvent ne pas être exacts ou réalisés. Les énoncés prospectifs impliquent aussi un certain niveau de risques et d'incertitude, duquel plusieurs sont hors du contrôle de Corteva. Les conséquences des différences significatives entre les résultats en comparaison de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs peuvent inclure, entre autres choses, la perturbation des activités, des problèmes opérationnels, une perte financière, la responsabilité juridique envers des tiers et des risques similaires, l'un quelconque pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de Corteva, les résultats d'opérations et la situation financière. De plus, il peut y avoir d'autres risques et incertitudes que Corteva est actuellement incapable d'identifier ou bien que Corteva actuellement ne s'attend pas à ce qu'ils puissent avoir un impact significatif sur ses activités.

Où, dans n'importe quel énoncé prospectif, une attente ou une opinion est exprimée en ce qui concerne des résultats futurs ou des événements, une telle attente ou opinion est basée sur le plan actuel et les attentes de la direction de Corteva et exprimée de bonne foi et considérée comme ayant une base raisonnable, mais il ne peut y avoir aucune assurance qu'une attente ou une opinion se réalisera ou s'accomplira. Corteva décline toute responsabilité et ne s'engage pas envers une quelconque obligation de mettre à jour ou de réviser un quelconque énoncé prospectif, sauf lorsque la loi applicable l'exige. Une analyse détaillée de quelques-uns des risques significatifs et des incertitudes qui peuvent provoquer une divergence importante entre les résultats et les événements de tels énoncés prospectifs est incluse dans la section « Facteurs de risques » de l'annexe 99.1 de l'amendement no 4 de la déclaration d'enregistrement de Corteva sur le formulaire 10-Q pour la période trimestrielle se terminant le 30 septembre 2019, telle que modifié par des rapports subséquents déposés par l'U.S. Securities and Exchange Commission.

