Corsair monte en puissance sur la ligne Montréal / Paris et étend la desserte à l'année

Une croissance rapide du trafic grâce à une expérience client de qualité

En 2018, ce sont près de 48 000 passagers qui ont fait confiance à Corsair (au Canada), grâce à un produit de qualité et des tarifs très compétitifs. Sur l'été 2019, le nombre de passagers attendus dépassera les 88 000. Avec l'annualisation de sa desserte, ce sont près de 175 000 sièges qui seront mis à disposition sur la ligne, ainsi que près de 10 000 tonnes de capacité de fret.

L'offre tri-classes - Business, Premium et Economy - répond aux besoins de tous les clients, que ce soit pour des déplacements personnels, familiaux, loisirs, ou à titre professionnel.



Un nouvel actionnaire pour un projet de croissance durable

Depuis le 15 mars, Corsair est entré dans une nouvelle phase de développement avec l'arrivée de la société allemande INTRO Aviation. Aujourd'hui composée de 7 appareils, 4 A330 et 3 B747, la flotte sera portée à 13 avions d'ici 2023, soit 6 avions supplémentaires. Chacun des trois B747 sera remplacé par 2 Airbus.

À propos de Corsair International Compagnie aérienne française régulière et spécialiste du long courrier international, Corsair emploie 1 200 collaborateurs. Elle transporte 1 200 000 passagers par an. Corsair International opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Guadeloupe et Martinique), l'océan Indien (La Réunion et l'île Maurice), l'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire et Mali), l'Amérique du Nord (Montréal et Miami).

