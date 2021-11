Corridor ferroviaire Lac-Mégantic-Montréal - Entente de 450 000 $ pour la réalisation d'une étude de faisabilité économique

QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accompagner l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) dans la réalisation d'une étude de faisabilité économique, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, sont fiers d'annoncer la finalisation d'une entente entre les deux ministères, la Ville de Sherbrooke et la MRC de Brome-Missisquoi.

Le ministère des Transports versera une somme de 450 000 $ à la Ville de Sherbrooke pour l'élaboration de cette étude. Celle-ci permettra d'analyser l'état du corridor ferroviaire Lac-Mégantic-Montréal, de déterminer les travaux requis afin de le rendre sécuritaire pour les usages convoités, d'en estimer les coûts et d'évaluer la pertinence de déplacer ou de bonifier certaines activités. L'étude devra être terminée d'ici la fin de l'entente, prévue en 2023.

Citations

« Votre gouvernement est fier d'appuyer la réalisation de cette importante étude visant le développement du transport ferroviaire des personnes et des marchandises sur le corridor Lac-Mégantic-Montréal. L'entente annoncée aujourd'hui constitue un bel exemple de la détermination de chacun à contribuer à la mobilité durable sur le territoire de l'Estrie et de la Montérégie. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureuse du travail accompli et de la collaboration entre les parties dans ce dossier. Nous trouverons ainsi les meilleures manières d'intégrer le corridor ferroviaire. Cela aura certainement un effet positif sur les perspectives économiques de la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants

L'ACFEM est le fruit d'une entente intermunicipale entre des partenaires municipaux désirant mettre de l'avant l'utilisation du chemin de fer dans les régions de l'Estrie et de la Montérégie.

Le projet de l'ACFEM vise différentes interventions en matière d'aménagement du territoire le long du corridor, principalement en développant le transport ferroviaire de marchandises et en relocalisant des infrastructures ferroviaires majeures de manière à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages et la croissance du transport ferroviaire des personnes.

Un comité de gestion composé d'un représentant de chaque signataire de l'entente sera créé dans le but d'assurer l'atteinte des objectifs de l'entente.

La somme de 450 000 $ est octroyée à la Ville de Sherbrooke puisque cette dernière a été désignée à titre de fiduciaire dans l'entente.

