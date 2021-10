Corps policier autochtone au sein de la communauté de Winneway - Le gouvernement passe à l'action pour mettre en place une desserte policière autochtone à Winneway

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce la création d'une équipe d'action rapide ayant pour mandat de mettre en place un projet de desserte policière autochtone pour la communauté de Winneway. Dans l'intervalle, des mesures temporaires pour faire en sorte que des corps de police autochtones participent à la desserte, avec la Sûreté du Québec, seront à développer par cette équipe. La nouvelle desserte policière de la communauté de Winneway impliquera la collaboration des corps policiers de Kebaowek, de Timiskaming First Nation et de la Sûreté du Québec.

L'équipe, sous le leadership de Michel Martin et Jean Cotten, aura aussi pour mandat de trouver une solution pour l'assise territoriale de la communauté et ainsi mettre en place un projet pilote de police régionale. Dès sa mise en œuvre, le projet pilote permettra d'organiser des patrouilles partagées des corps de police autochtones.

Le gouvernement du Québec donne ainsi suite à son engagement d'améliorer la sécurité publique pour la communauté de Winneway. Le modèle développé dans le cadre de ce mandat pourrait également inspirer d'autres communautés autochtones du Québec.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et le chef de la Première Nation de Long Point, Steeve Mathias, sont persuadés de pouvoir offrir ce service essentiel à la population de ces communautés au cours des prochains mois.

Citations :

« J'ai eu une excellente discussion avec le chef Steeve Mathias ces derniers jours et je suis heureux d'annoncer que la population de Winneway et des environs aura bientôt accès aux services de corps policiers adaptés à leur situation particulière. Je suis certain que cette démarche conjointe entre la Sûreté du Québec et les Premières Nations donnera des résultats concrets. Le service régional est non seulement une solution pour Winneway, mais j'ai bon espoir qu'elle pourra inspirer d'autres communautés. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Ce projet permettra de répondre aux attentes de la population de Winneway en mettant en place des services policiers autochtones adaptés à ses priorités. Je suis persuadée que la meilleure façon d'assurer la sécurité publique dans nos communautés est de miser sur de nouveaux modèles de collaboration. Je tiens à souligner l'ouverture du Conseil de la Première Nation de Long Point, des communautés autochtones de Kebaowek et de Timiskaming ainsi que de la Sûreté du Québec, qui sont des partenaires de premier plan dans la réalisation de cette initiative novatrice. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La mise en place de cette équipe est un geste concret qui, je l'espère, aura des répercussions rapides sur la sécurité au sein de ma communauté. Je suis heureux du dénouement de nos discussions avec le ministre. C'est un pas dans la bonne direction. »

Steeve Mathias, chef du conseil de bande de la communauté de Long Point First Nation Winneway

Lien pertinent :

www.facebook.com/AutochtonesQc

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones

Renseignements: Source : Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 418 805-0233; Alexandre Lahaie, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 450 210-1789; Information : Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]