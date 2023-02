MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Corporation Service Alimentaire Ideal a annoncé l'acquisition de Distribution en Route. Il s'agit du deuxième investissement mené par Ideal en deux ans, dans le cadre de leur stratégie de développement axée sur les acquisitions et la croissance organique, qui a été enclenché avec l'achat de Distributions Giu-Setti inc. en décembre 2020.

Avec cette acquisition, Corporation Service Alimentaire Ideal est bien placé pour continuer à étendre sa part de marché et tirer parti de son leadership.

Corporation Service Alimentaire Ideal est une entreprise privée lancée en 1962. Le président, Petros Louladakis, a pris le rôle de son défunt père en 2018, celui-ci ayant acheté la compagnie en 1989 après une carrière de dix ans dans l'entreprise. Depuis 2018, M. Louladakis a réussi à sextupler les ventes en formant une équipe qualifiée de 45 personnes, incluant des membres clés tirés de ses acquisitions.

« Cette acquisition renforce notre présence dans le secteur de la restauration rapide au Québec. Ideal devient fièrement le plus grand distributeur indépendant de services alimentaires de gamme complète de l'île de Montréal. Ceci nous fait avancer vers notre objectif à long terme : devenir le plus grand du Québec. Nous sommes toujours prêts à travailler avec des partenaires qui nous aideront à atteindre notre objectif plus rapidement. », a déclaré le président d'Ideal, Petros Louladakis.

Les manufacturiers et/ou fournisseurs qui desservent ce marché et qui souhaitent accroître leur part de marché sont invités à contacter Petros Louladakis.

À propos de Corporation Service Alimentaire Ideal

Corporation Service Alimentaire Ideal est une entreprise familiale, c'est ainsi que l'idéologie de cette entreprise a pris forme. Le secret de notre succès n'est pas un secret du tout. C'est notre façon de gérer les affaires, avec le cœur sur la main et une devise : les relations professionnelles ne se font pas entre entreprises, mais entre personnes. Corporation Service Alimentaire Ideal est fier d'offrir les meilleures marques nationales, notamment Viandor, Rendo, Nina, et Pronto.

