MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd'hui que sa société en portefeuille Corporation Nuvei (TSX:NVEI), un fournisseur mondial de technologies de paiement, a conclu son premier appel public à l'épargne de 833 millions de dollars américains à la Bourse de Toronto (incluant un placement privé concomitant).

Selon la TSX, l'introduction en bourse de Nuvei représente le plus important PAPE dans le secteur des technologies, tant sur le plan des capitaux réunis que de la capitalisation boursière au moment de l'inscription dans l'histoire de la TSX.

"Chez Novacap, notre mission est d'ajouter de la valeur à chaque entreprise dans laquelle nous investissons, et notre partenariat avec Nuvei en est un excellent exemple", a déclaré David Lewin, associé senior chez Novacap. "Depuis notre investissement initial il y a trois ans, à une valeur d'environ 430 millions de dollars américains, le soutien actif et l'expertise de Novacap ont aidé Nuvei à optimiser ses opérations et à devenir une plateforme pour des acquisitions stratégiques. Pendant cette période, Nuvei a considérablement augmenté la taille de l'entreprise, le nombre de marchés qu'elle dessert et sa portée géographique".

"Je tiens à féliciter Philip Fayer et toute l'équipe de Nuvei d'avoir atteint cette étape considérable", a déclaré Pascal Tremblay, Président et chef de la direction, associé directeur - TMT. "L'introduction en bourse de Nuvei représente un événement important tant pour l'entreprise que pour nos investisseurs, et témoigne d'un véritable partenariat entre Nuvei, Novacap et notre co-investisseur la CDPQ. Nous sommes fiers de notre relation avec l'équipe de Nuvei et nous nous réjouissons de soutenir sa croissance continue".

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de Corporation Nuvei dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis. Ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément aux obligations d'inscription prévues par ces lois ou conformément à une dispense de ces obligations.

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 140 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive qui offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde prend en charge 450 modes de paiement locaux et alternatifs (en supposant que l'acquisition de Coöperatieve Vereniging Smart2Pay Global Services U.A. par la Société soit réalisée avec succès) et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local.

