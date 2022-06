MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga » ou la « Société ») (TSX : TAIG) a annoncé aujourd'hui les résultats des votes suite à son assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats détaillés des votes qui ont eu lieu à l'assemblée annuelle des actionnaires, qui s'est tenue aujourd'hui, sont présentés ci-dessous.

Un total de 15 671 652 actions représentant 49,69 % des actions émises et en circulation de la Société a fait l'objet d'un vote en lien avec l'élection des administrateurs. Selon les votes reçus, chacun des sept candidats de la direction suivants a été élu à titre d'administrateur de Taiga afin d'être en poste jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, avec les résultats suivants :

Administrateur Résultats Votes en

faveur % en faveur Abstentions % d'abstentions Gabriel Bernatchez Élu 15 426 395 99,96 % 5 402 0,04 % Samuel Bruneau Élu 15 426 341 99,96 % 5 456 0,04 % Kent Farrell Élu 15 055 870 97,56 % 375 927 2,44 % Nadia Martel Élue 13 667 394 88,57 % 1 764 403 11,43 % Martin Picard Élu 15 121 529 97,99 % 310 268 2,01 % François R. Roy Élu 15 423 393 99,95 % 8 404 0,05 % Timothy Tokarsky Élu 15 425 117 99,96 % 6 680 0,04 %

Un total de 15 671 652 actions représentant 49,69 % des actions émises et en circulation de la Société a fait l'objet d'un vote en lien avec l'élection des auditeurs. Selon les votes reçus, KPMG LLP a été dûment nommé à titre d'auditeur de la Société, pour une rémunération qui sera fixée par le conseil d'administration, avec les résultats suivants :

Auditeur Résultats Votes en

faveur % en faveur Abstentions % d'abstentions KPMG LLP Nommé 15 667 520 99,97 % 4 132 0,03 %

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis.

https://www.taigamotors.com

SOURCE Corporation Moteurs Taiga

Renseignements: Shahroz Hussain, Directeur, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 416 333-8374