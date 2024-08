Corporation GoodJOB acquiert Services de Manutention DB

MONTRÉAL, le 21 août 2024 /CNW/ - Corporation GoodJob, leader dans le domaine des solutions numérique de placement temporaire, est heureuse d'annoncer l'acquisition stratégique de Service de Manutention DB inc., une agence de placement traditionnelle reconnue pour son expertise en gestion de main-d'œuvre dans le secteur de la manutention. Cette acquisition marque une étape significative dans la stratégie de croissance de GoodJob, visant à intégrer des agences de placement traditionnelles sur sa plateforme technologique innovante pour offrir un service de qualité supérieure tout en réduisant les coûts opérationnels.

Fondée en 1988, Manutention DB inc. a su se faire un nom en fournissant des travailleurs qualifiés pour des mandats temporaires ainsi que long terme dans l'industrie de la manutention. Avec cette acquisition, GoodJob élargit son offre en introduisant une nouvelle dimension à ses services : celle des travailleurs salariés, en plus des travailleurs autonomes déjà proposés par sa plateforme.

« Le groupe d'acquéreurs de Goodjob étaient réellement alignés avec nos valeurs et notre respect des clients, c'est eux qui ont gagnés notre confiance pour assurer la pérennité de l'entreprise » raconte François Brind'Amour.

« L'intégration de Manutention DB inc. dans notre réseau permet non seulement de diversifier notre offre de services en introduisant des travailleurs salariés, mais aussi d'améliorer notre capacité à répondre aux besoins variés de nos clients », explique Patrice Létourneau, Président de Corporation GoodJob. « En intégrant les opérations de Manutention DB inc. sur notre plateforme technologique, nous visons à offrir une solution encore plus complète et flexible, adaptée aux exigences des entreprises et des travailleurs d'aujourd'hui. »

La plateforme technologique de GoodJob, reconnue pour sa capacité à mettre en relation rapide et efficace les employeurs et les travailleurs temporaires, bénéficiera désormais de l'expertise et du réseau de Manutention DB inc. Cette synergie permettra non seulement d'optimiser les processus de placement, mais aussi de renforcer la qualité du service fourni aux clients, tout en réduisant les coûts pour les entreprises.

« Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance, qui inclut l'expansion par l'intégration d'agences traditionnelles et la modernisation des services via notre plateforme numérique », ajoute Vincent Godcharles, associé chez Oliva Capital. « Nous avons d'autres acquisitions en vue pour continuer à enrichir notre réseau et à améliorer la connexion entre les entreprises offrant des quarts de travail et les travailleurs disponibles. »

Cette initiative vise à transformer le paysage du recrutement temporaire en misant sur la technologie pour connecter les meilleurs profils de travailleurs avec les postes disponibles, tout en favorisant une plus grande flexibilité et une meilleure réactivité sur le marché du travail.

À propos de Corporation GoodJob :

Corporation GoodJob est un leader dans le domaine des solutions numérique de placement temporaire, offrant une plateforme mobile innovante qui connecte les employeurs avec des travailleurs temporaires qualifiés. Grâce à une technologie de pointe, GoodJob optimise le processus de recrutement et facilite la gestion des ressources humaines. Avec une approche axée sur l'innovation et la satisfaction client, GoodJob continue de transformer le secteur du placement temporaire.

À propos de Manutention DB inc. :

Fondée en 1988, Manutention DB inc. est une agence de placement spécialisée dans le secteur de la manutention. Reconnue pour son expertise et son réseau de travailleurs qualifiés, l'entreprise a su se démarquer par la qualité de ses services et son engagement envers ses clients.

