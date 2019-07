Corporation Financière M.R. pédale pour la cause et ramasse 15 825 $ lors du Grand défi Pierre Lavoie

La participation de Corporation Financière M.R. au marathon cycliste de 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie a permis de ramasser 15 825 $ lors de l'édition 2019 et fut couronnée de succès.

Corporation Financière M.R. et le Grand défi Pierre Lavoie : un marathon cycliste couronné de succès

MONTRÉAL, le 22 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Cette année encore, le Grand défi Pierre Lavoie était de retour au Québec. Et c'est avec grand enthousiasme que l'équipe de Corporation Financière M.R. y a pris part. Au total, les 6 membres participants du cabinet de services financiers membre du réseau SFL et partenaire de Desjardins Sécurité financière ont ramassé la somme impressionnante de 15 825 $.

« Merci de m'avoir permis de participer au Grand défi. Cette expérience, qui restera à jamais gravée dans ma mémoire, me confirme que Corporation Financière M.R. est constituée non pas seulement de professionnels compétents, mais aussi de personnes impliquées et dédiées à une cause noble. Je suis fier d'être entouré de conseillers comme vous. », mentionne Martin Larouche, conseiller en développement d'affaires. Alexandre Moïse, cofondateur de l'entreprise, a tenu à remercier son équipe à la suite de cette expérience enrichissante : « Félicitations! Le 1000 km est un défi de taille et vous l'avez relevé avec passion. Vous avez de quoi en être fiers. Merci de votre contribution au mouvement et d'être des ambassadeurs de saines habitudes de vie! »

Le 1000 km fait partie du volet adulte du Grand défi. Il consiste en un marathon cycliste réunissant près de 1000 adeptes qui doivent pédaler à relais derrière Pierre Lavoie, qui, lui, parcourt l'ensemble du circuit de 70 heures, depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal.

Tous les profits de l'événement sont remis à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, qui vise à soutenir la recherche médicale sur les maladies orphelines et à financier les projets visant l'adoption de saines habitudes de vie. Les dons peuvent être faits directement en ligne et les dons de 25 $ et plus sont admissibles à l'émission d'un reçu pour dons de charité.

Grand défi Pierre Lavoie

Le Grand défi Pierre Lavoie a pour mission de faire la promotion de bonnes habitudes de vie auprès des jeunes par la pratique régulière d'activité physique et une saine alimentation. L'objectif du Grand défi est de créer une culture en santé préventive au Québec, notamment en amenant les gens à adopter des habitudes de vie qui favorisent leur santé.

Corporation Financière M.R.

Corporation Financière M.R. est un cabinet au service des particuliers et des petites et moyennes entreprises. Il a été cofondé par les associés Alexandre Moïse et Émilie Rousseau. L'entreprise propose une gamme complète de produits et de services financiers, d'investissement et de gestion d'actifs. Corporation Financière M.R. offre un soutien de pointe aux particuliers, notamment grâce à ses services de gestion de portefeuille, d'optimisation fiscale et juridique, de protection du patrimoine, de préparation à la retraite et de succession et de philanthropie. L'entreprise épaule efficacement les entrepreneurs du Québec avec ses services en assurance collective, en transfert d'entreprise, en dépannage RH, en régime d'épargne collective et en assurances variées.

SOURCE Corporation Financière MR

Renseignements: Corporation Financières MR, Contact : Alexandre Moïse, Adresse : 4150, rue Sainte-Catherine Ouest, Bureau 200, Westmount (Québec) H3Z 0A1, Tél. : 514 483-2070, poste 214, Sans frais : 1 877 483-2070, poste 214, Fax : 514 483-3185, Courriel : info@cfmr.ca

