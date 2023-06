ROUYN-NORANDA, QC, le 12 juin 2023 /CNW/ - Corporation Comète Lithium (TSXV : CLIC) (« Comète Lithium » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration et M. Michael Ferreira ont convenu mutuellement que ce dernier quitte son poste de président et de chef de la direction de la Société, avec prise d'effet immédiate. M. Ferreira a également accepté de démissionner de son poste d'administrateur et de président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a été informé par M. Ferreira que l'Autorité des marchés financiers avait engagé devant le Tribunal administratif des marchés financiers une poursuite contre lui basée sur des allégations, selon lesquelles il a, entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, influencé ou tenté d'influencer le cours des actions de la Société et a créé une apparence trompeuse d'activité boursière sur les actions de la Société ou un cours artificiel des actions de la Société ou a contribué à une telle apparence trompeuse ou à un tel cours artificiel. Dans le cadre de la poursuite, aucun acte illicite n'a été allégué à l'encontre de la Société ou d'autres administrateurs ou dirigeants de celle-ci.

Compte tenu de la nature et de la gravité des allégations, le conseil d'administration et M. Ferreira ont décidé qu'il serait préférable que ce dernier quitte temporairement son poste.

M. Sylvain Champagne, le chef de la direction financière et secrétaire par intérim actuel de la Société, a été nommé président et chef de la direction par intérim de la Société, avec prise d'effet immédiate. Le conseil d'administration collaborera étroitement avec M. Champagne pendant l'intérim pour assurer une transition adéquate et la continuation des activités de la Société. Celle-ci a demandé une dispense de l'application de l'article 5.9 de la Politique 3.1 de la Bourse de croissance TSX pour permettre à M. Champagne d'agir simultanément à titre de chef de la direction, de chef de la direction financière et de secrétaire de la Société.

À propos de Corporation Comète Lithium

Corporation Comète Lithium est une société d'exploration dynamique axée sur le lithium, et active dans le prolifique district de lithium de la Baie James au Québec. L'actif principal de Comète Lithium est sa propriété Liberty en propriété exclusive contiguë au gisement Adina de Winsome Resources. Comète Lithium réalise des progrès à l'égard de Liberty en vue de réaliser le tout premier forage en 2023.

Renseignements: Sylvain Champagne, Président et chef de la direction par intérim, Tél. : 819 762-4101, Courriel : [email protected]