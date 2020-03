Coronavirus (COVID-19) : Mesures temporaires - Suspension des visites des programmes Éconologis, Rénoclimat et Novoclimat

QUÉBEC, le 17 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Transition énergétique Québec met en place des mesures préventives destinées à l'ensemble de ses clients, de ses collaborateurs et de ses employés.

À cet effet, toutes les visites à domicile prévues dans le cadre des programmes résidentiels Éconologis, Rénoclimat et Novoclimat sont suspendues dès maintenant, et ce, jusqu'au 30 mars inclusivement. Cette suspension pourrait être prolongée selon l'évolution de la situation. Le traitement des demandes et le suivi des dossiers déjà inscrits aux programmes continuent à s'effectuer. Le service à la clientèle de Transition énergétique Québec ainsi que celui des organismes mandatés dans chacune des régions demeurent également opérationnels.

Rénoclimat

L'envoi des rapports d'évaluation produits jusqu'au 16 mars continue à s'effectuer.

Le traitement des paiements continue à s'effectuer.

Les visites à domicile des conseillers évaluateurs Rénoclimat sont suspendues.

Les inscriptions continuent, mais aucune visite à domicile ne sera faite pendant la période de suspension du programme.

De nouveaux rendez-vous seront offerts dès la fin de la suspension, par ordre de priorité. Considérant que les travaux effectués avant la première visite Rénoclimat ne sont pas admissibles au programme, Transition énergétique Québec vous recommande de patienter, s'il vous est possible de le faire, jusqu'à ce que les évaluations énergétiques puissent reprendre.

Pour toute question sur votre dossier en cours, communiquez avec Transition énergétique Québec au 1 866 266‑0008 .

. Tous les détails du programme sont accessibles à renoclimat.gouv.qc.ca.

Éconologis

Les visites à domicile des conseillers Éconologis sont suspendues.

Les inscriptions continuent, mais aucune visite à domicile ne sera faite pendant la période de suspension du programme.

De nouveaux rendez-vous seront offerts dès la fin de la suspension.

Pour obtenir plus d'information, communiquez avec l'organisme de votre région.

Tous les détails du programme sont accessibles à econologis.gouv.qc.ca.

Novoclimat

Le suivi des homologations et les paiements continuent à s'effectuer.

Les visites sur les chantiers des conseillers évaluateurs Novoclimat sont suspendues.

Les inscriptions pour de nouveaux projets continuent, mais aucune visite sur les chantiers ne sera faite pendant la période de suspension du programme.

De nouveaux rendez-vous seront offerts dès la fin de la suspension.

Pour toute question sur votre dossier en cours, communiquez avec Transition énergétique Québec au 1 866 266-0008 .

Tous les détails sur le programme sont accessibles à novoclimat.gouv.qc.ca.

