Grâce aux efforts déployés, le plastique collecté sera soit recyclé, soit transformé pour les communautés locales, par exemple en sculptures communautaires, en palettes de transport ou en articles de plage. De l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, en passant par l'Asie et le Moyen-Orient, plus de 150 membres de la communauté ont participé aux collectes et ont passé plus de 15 heures à pêcher collectivement du plastique.

Selon le Forum économique mondial, on estime que d'ici 2050, les océans compteront plus de plastique que de poissons, ce qui affectera les moyens de subsistance des pêcheurs. La pollution des océans dans le monde est si alarmante que Corona continue de chercher des moyens de multiplier les efforts de protection et de préservation des plages et des mers. Le tournoi international de pêche au plastique organisé par Corona est la preuve que les communautés peuvent s'unir pour aider l'environnement et soutenir leur région sur le plan économique. Pour cet événement mondial, Corona et les entreprises de recyclage locales ont dédommagé les pêcheurs indépendants qui gagnent leur vie grâce aux océans, pour leurs collectes et leur temps consacré à cette mission. De plus, Corona a organisé des ateliers sur les initiatives environnementales et les bonnes pratiques à l'intention des pêcheurs locaux. Les discussions importantes auxquelles ils ont donné lieu portaient sur la contribution de chacun d'entre nous pour la réduction des déchets océaniques dans nos cours d'eau.

« Le tournoi de pêche au plastique organisé par Corona est un nouveau pas vers notre objectif à long terme de débarrasser la nature du plastique, a expliqué Felipe Ambra, vice-président mondial de Corona. Chez Corona, notre engagement environnemental est ancré dans la préservation et la protection de nos océans et de nos plages. Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de protéger ces paradis pour les générations futures, et nous voulons montrer la voie et inspirer les autres à faire de même. »

Le premier tournoi de pêche au plastique était une initiative de la marque reposant sur un défi d'innovation interne en matière de responsabilité sociale des entreprises, qui a été expérimenté au Mexique en 2021. L'agence de publicité We Believers a collaboré étroitement avec Corona pour organiser et mettre en place ce tournoi.

« C'est un honneur de pouvoir travailler pour une marque qui témoigne de son engagement à travers des actes, en aidant à la création et au développement de plateformes évolutives qui ont un réel impact sur la vie des populations et de la planète », a déclaré Gustavo Lauria, cofondateur et chef de la création de l'agence We Believers.

Ce qui n'était au départ qu'une idée est devenu un événement mondial visant à collecter plus de plastique dans l'environnement que l'on en génère, par le biais de nouveaux tournois de pêche au plastique qui se tiendront cette année. Grâce à cette initiative, Corona espère devenir la première entreprise du secteur des boissons à atteindre l'objectif « des matières plastiques nettes zéro » qu'elle s'est fixé depuis 2021. La marque renforce ainsi ses différentes actions visant à collecter plus de plastique dans l'environnement qu'elle n'en rejette dans le monde. Ce tournoi de pêche au plastique s'appuie sur l'engagement de longue date de Corona à contribuer à la protection des océans et des plages du monde entier contre la pollution par le plastique. À ce jour, Corona a mené plus de 1 400 opérations de nettoyage, mobilisé plus de 68 000 volontaires et collecté des déchets de plastique sur plus de 44 millions de mètres carrés de plage.

Née au Mexique, Corona est la principale marque de bière du pays, la bière mexicaine la plus populaire au monde, exportée dans plus de 180 pays. Corona Extra a été brassée pour la première fois en 1925 à la Cervecería Modelo à Mexico. Corona est une pionnière dans l'industrie de la bière, car elle a été la première à utiliser une bouteille transparente qui met en valeur la pureté et la haute qualité de ses produits aux yeux du monde. L'œuvre d'art trouvée sur la bouteille est peinte, ce qui souligne notre engagement envers la qualité dans nos emballages et notre patrimoine mexicain. Aucune bière Corona n'est complète sans le citron vert. En ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et de la fraîcheur, le rituel du citron vert fait partie intégrante de l'expérience unique de Corona. La marque est synonyme de plage et célèbre le temps passé à l'extérieur. Elle invite les gens à prendre une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie. Corona s'est engagée à réduire les matières plastiques. Elle a dépassé sa mission de protection de 100 îles avant 2020 et continue de déployer des efforts constants de nettoyage à l'échelle mondiale.

