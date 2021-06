Corona Canada renforce son engagement à régler le problème de pollution marine par les plastiques grâce aux meilleures intiatives de l'industrie, en partenariat avec Ocean Wise

En 2019 Corona Canada a remplacé tous les emballages en plastique utilisés pour ses canettes sur les tablettes en magasin au Canada par un nouvel emballage compostable en carton. Cette année, en partenariat avec le GITEC (Centre mondial d'innovation et de technologie), Corona poursuit ses engagements en matière d'emballage en lançant un emballage révolutionnaire pour les emballages de six bouteilles de bière, devenant la première marque de boisson au monde à utiliser des excédents de paille d'orge pour créer une solution d'emballage en papier innovatrice. Le procédé nécessite 90 % moins d'eau dans sa production de pâte que le procédé traditionnel à l'aide de bois vierge, ainsi que moins d'énergie et de produits chimiques abrasifs. Cet automne, Corona fera également des avancées technologiques en matière d'emballage. Elle deviendra l'une des premières sociétés au monde à mettre en place une innovation de pointe liée à l'emballage en carton.

Corona protège le paradis depuis longtemps, afin que nous continuions à en profiter. Depuis 2017, Corona a nettoyé plus de 1,6 million de mètres carrés de rivages canadiens. Cette année, ce chiffre devrait être revu à la hausse. Pour chaque emballage de Corona spécialement identifié vendu au Canada, un mètre carré de rivage canadien sera nettoyé, dans le cadre d'efforts visant à nettoyer deux millions de mètres carrés additionnels d'ici la fin 2021.

Le nettoyage des rivages est plus pertinent que jamais, car l'impact de la pandémie de COVID-19 a causé l'augmentation de l'utilisation des plastiques à usage unique et de la pollution, ce qui contribue à polluer nos rivages. Le partenariat de Corona et Ocean Wise vise à nettoyer davantage de rivages au Canada et ce, grâce à une collaboration opportune marquée par le dévouement et les efforts conjugués.



« Ce partenariat avec Corona Canada encourage les Canadiens à participer au Grand nettoyage des rivages canadiens », a déclaré Laura Hardman, directrice du programme Océans sans plastique à Ocean Wise. « Il est important de sensibiliser les Canadiens à la pollution par les plastiques. Une fois dans l'environnement, les déchets de plastique ont une incidence considérable sur la faune et les écosystèmes. En adoptant des solutions dont nous disposons déjà, nous pouvons réduire jusqu'à 80 % du flot de plastiques dans l'océan. Avec l'aide de Corona, nous pouvons sensibiliser la population à ce problème et inciter les Canadiens à prendre des mesures pour protéger nos océans. »

Afin de sensibiliser davantage le Canada au problème de la pollution et en reconnaissance de la Journée mondiale de l'océan (8 juin), Corona fera des apparitions sur des emplacements riverains au cours du mois de juin, pour interpeler les Canadiens à l'aide de sculptures fabriqués avec des plastiques retirés des rivages canadiens. Ces sculptures, habilement baptisés baigneurs en plastique Corona, incarnent notre contribution collective à la pollution par le plastique, et ont été créés pour matérialiser la statistique selon laquelle les Canadiens utilisent plus de 125 kilogrammes de plastique par personne chaque année1, soit près du double du poids corporel moyen d'une personne. Les baigneurs souligneront la dure réalité de la pollution des rives au Canada, afin d'informer les Canadiens de l'incidence possible de certains choix de mode de vie sur notre environnement, et de fournir aux Canadiens une autre façon d'en apprendre davantage sur les nettoyages des rivages de Corona, en partenariat avec Ocean Wise. Les baigneurs comprendront un code QR qui permettra aux Canadiens de s'inscrire à un nettoyage autodirigé dans leur région.

Pour obtenir plus d'information ou pour vous inscrire à un nettoyage local de littoral, ainsi que pour en apprendre davantage sur d'autres outils de Corona, rendez-vous à l'adresse protectparadise.ca/fr.

