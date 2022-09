Ce panneau qui retire les déchets plastiques sera un symbole qui visera à sensibiliser les gens à la pollution que subissent les fleuves et rivières et qui finit par s'écouler dans nos océans.

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Corona Canada s'engage à aider à protéger et sensibiliser sur la protection de l'environnement naturel du Canada. Dans la continuité de cet engagement, la marque a lancé un panneau qui retire les déchets plastiques - un panneau flottant qui ramassera les déchets dans le fleuve Saint-Laurent à Boucherville, tout au long du mois de septembre et jusqu'au 19 octobre 2022. Le fleuve Saint-Laurent a été choisi comme endroit en raison de son rôle comme cours d'eau reliant le réseau des Grands Lacs à l'océan Atlantique, ce qui signifie que la pollution sous forme de plastique qui se retrouve dans le Saint-Laurent s'écoule directement dans l'océan Atlantique.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent relever Le défi : Réduire les déchets plastiques par Corona Canada en visitant le www.coronaextra.ca/protegeonsnosrivières

Selon une statistique de 2021 de Sciences Advances, 80 pour cent du plastique présent dans les océans provient de plus de 1 000 rivières et fleuves dans le monde qui se déversent dans les océans1.

« Étant donné qu'un cinquième des ressources mondiales en eau douce se trouve au Canada, l'objectif du panneau qui retire les déchets plastiques est d'agir comme un symbole pour sensibiliser à la pollution que subissent les rivières - qui se jettent finalement dans l'océan - et de renforcer l'engagement de Corona Canada à aider à éliminer les déchets de nos rivages et de nos cours d'eau », explique Mike Bascom, V.-P. du marketing chez Corona Canada. « À titre de marque qui est née sur la plage, Corona est déterminée à s'investir pour protéger l'environnement naturel du Canada; c'est pourquoi nous continuons de mettre en œuvre des initiatives - comme ce panneau qui retire les déchets plastiques - pour aider à éduquer les Canadiennes et Canadiens et les encourager à prendre des mesures pour réduire leur pollution par le plastique. »

De plus, Corona veut aller plus loin que la sensibilisation : elle souhaite offrir aux consommateurs une occasion d'en apprendre plus sur leur contribution individuelle à la pollution causée par les plastiques à usage unique. Grâce aux conseils d'experts d'Ocean Wise, Corona a créé un outil en ligne: "Le défi : Réduire les déchets plastiques par Corona Canada"qui aidera les Canadiennes et Canadiens à comprendre l'impact de leur propre empreinte de pollution par le plastique et leur fournira des conseils utiles sur la façon de réduire leur utilisation des plastiques à usage unique.

L'outil "Le défi : Réduire les déchets plastiques par Corona Canada" est en mesure de calculer une estimation de l'empreinte de plastique d'un utilisateur en lui présentant une série de questions sur sa consommation, son processus d'élimination des déchets et ses habitudes quotidiennes générales. En se fondant sur les réponses de l'utilisateur, l'outil peut ensuite calculer un nombre approximatif de kilogrammes de plastique dont l'utilisateur est responsable chaque année.

« En plus de ramasser des déchets présents dans le fleuve Saint-Laurent, au Québec, le programme du panneau qui retire les déchets plastiques fournira à notre équipe Ocean Wise des renseignements - pendant la durée de fonctionnement du panneau - qu'elle pourra utiliser pour quantifier approximativement la pollution de plastique qui circule dans le fleuve Saint-Laurent, déclare Jeff Wint, directeur de la réduction du plastique à Ocean Wise. Ainsi, nous espérons pouvoir commencer à avoir une idée des articles qui sont jetés, des types de plastiques et de leurs sources. »

Le panneau qui retire les déchets plastiques de Corona Canada n'est qu'un exemple des initiatives mondiales de la marque qui s'inscrivent dans son engagement continuel pour aider à protéger nos océans. Afin d'aider à réduire la quantité de déchets qui se retrouvent dans nos océans, Corona a lancé des programmes d'interception dans les fleuves et rivières en Indonésie et en Équateur, et travaille actuellement sur la construction d'infrastructures pour faire de même au Guatemala en 2023.

Pour en savoir plus, visitez coronaextra.ca/protegeonsnosrivières et joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux @coronacanada.

À propos de Corona Canada

Créée en 1925, Corona est une véritable pionnière de l'industrie de la bière en étant la première à utiliser une bouteille transparente pour montrer la pureté et la grande qualité de son produit au monde entier. Aucune Corona ne serait complète sans un quartier de lime. Ce rituel, qui ajoute caractère, saveur et goût rafraîchissant, fait partie intégrante de l'expérience unique, propre à Corona. La marque est synonyme de plage et de bons moments à l'extérieur. Elle invite les gens à prendre une pause, à se détendre et à se déconnecter pour se reconnecter avec notre nature essentielle. Pour en savoir plus, visitez www.coronaextra.ca

Corona Canada a pris un engagement permanent envers la préservation de l'environnement et l'amélioration de ses pratiques de production. L'an dernier, Corona Canada a mis à l'essai un nouveau type d'emballage révolutionnaire pour les caisses de 6 bouteilles de bière, devenant ainsi la première marque mondiale de boissons à utiliser 30 pour cent de surplus de paille d'orge et 70 pour cent de fibres de papier recyclé pour créer une solution novatrice d'emballage de carton. De plus, en 2021, la Brasserie Labatt du Canada a aussi annoncé une autre percée technologique en matière d'emballage, soit le lancement de KeelClipMC - un système d'emballage d'avant-garde contenant 65 pour cent moins de carton que notre ancien emballage cartonné - qui sera utilisé pour les caisses de 6 canettes de bière Corona. En juin 2022, Corona Canada a mis à l'essai la première canette de boisson spécialement identifiée à faible teneur en carbone. Dans le cadre du lancement de cette édition limitée, 1,2 million de canettes ont été produites, et elles portaient un code QR visant à inspirer les consommateurs à en apprendre plus sur la faible empreinte carbone de la canette.

À propos d'Ocean Wise

Ocean Wise est un organisme de conservation à vocation mondiale dont la mission est de protéger et de restaurer l'océan global. Grâce à la recherche, à l'éducation, à la conservation par action directe et à des projets sur le terrain, nous donnons aux communautés les moyens d'agir pour la santé des océans. Ocean Wise se concentre sur trois grands défis liés aux océans : la sur-pêche, la pollution océanique et le changement climatique. Ocean Wise a son siège social à Vancouver, en Colombie-Britannique, avec du personnel et des initiatives partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez ocean.org.

1 Science Advances, More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean, 30 avril 2021.

