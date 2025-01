IRVINE, Californie, 11 janvier 2025 /CNW/ - Corn Next, un leader de l'innovation durable et des solutions biodégradables, a officiellement lancé CornNext-17, un matériau biologique révolutionnaire conçu pour lutter contre la crise mondiale de la pollution plastique. Ce lancement est accompagné de la publication du livre blanc CornNext-17, un rapport détaillé qui met en lumière les caractéristiques révolutionnaires de CornNext-17, son potentiel à remplacer les plastiques traditionnels et son rôle essentiel dans le soutien des initiatives mondiales en matière de développement durable.

Corn Next

Dérivé de l'amidon de maïs renouvelable, CornNext-17 utilise un processus de fermentation breveté pour créer un matériau entièrement biodégradable avec une polyvalence et une performance supérieures. Contrairement aux plastiques et aux bioplastiques traditionnels comme le PLA et le PHA, CornNext-17 conserve sa structure naturelle de polysaccharide, permettant une décomposition rapide dans les environnements naturels dans un délai de 30 jours tout en conservant les propriétés mécaniques nécessaires à diverses applications.

« CornNext-17 représente un grand pas en avant en matière de matériaux durables, a déclaré Randy Yongzhong Zhang, fondateur et chef de la direction de Corn Next. « Nous sommes fiers d'offrir une solution qui répond au besoin urgent de solutions de rechange écologiques aux plastiques conventionnels. Le développement de CornNext-17 est animé par notre vision de révolutionner la façon dont les matériaux sont utilisés et jetés. En tant qu'innovation entièrement biodégradable, elle marque non seulement une percée dans la science des matériaux, mais aussi une étape importante dans la poursuite par l'humanité d'un avenir plus vert et plus durable. »

Principales caractéristiques de CornNext-17

Entièrement biodégradable : Se décompose naturellement dans les 30 jours, ne laissant aucun résidu nocif.

: Se décompose naturellement dans les 30 jours, ne laissant aucun résidu nocif. Polyvalent : Convient à un large éventail d'applications, y compris l'emballage, les biens de consommation et les composants industriels.

: Convient à un large éventail d'applications, y compris l'emballage, les biens de consommation et les composants industriels. Rentable : Produit au moyen d'un processus de fabrication efficace, offrant des prix concurrentiels.

: Produit au moyen d'un processus de fabrication efficace, offrant des prix concurrentiels. Haut rendement : Présente d'excellentes propriétés mécaniques, notamment la solidité, la flexibilité et la résistance à la chaleur.

: Présente d'excellentes propriétés mécaniques, notamment la solidité, la flexibilité et la résistance à la chaleur. Écologique : Dérivé de l'amidon de maïs renouvelable et fabriqué sans produits chimiques nocifs.

Potentiel du marché et applications industrielles

CornNext-17 a le potentiel de transformer de multiples secteurs en remplaçant les plastiques traditionnels par une solution de rechange durable :

Produits de consommation : CornNext-17 est idéal pour créer de la vaisselle, des produits à usage unique et des contenants alimentaires compostables et des solutions d'emballage écologiques qui répondent aux besoins des consommateurs soucieux de l'environnement.

: CornNext-17 est idéal pour créer de la vaisselle, des produits à usage unique et des contenants alimentaires compostables et des solutions d'emballage écologiques qui répondent aux besoins des consommateurs soucieux de l'environnement. Emballage : La solidité, la flexibilité et la résistance à la chaleur et à l'humidité de ce matériau en font un choix de premier ordre pour les emballages biodégradables, y compris les applications de détail, alimentaires et industrielles.

: La solidité, la flexibilité et la résistance à la chaleur et à l'humidité de ce matériau en font un choix de premier ordre pour les emballages biodégradables, y compris les applications de détail, alimentaires et industrielles. Agriculture : CornNext-17 peut être utilisé pour fabriquer des pellicules de paillis biodégradables, des plateaux de culture et des composants d'irrigation, réduisant ainsi les déchets et améliorant la santé des sols.

: CornNext-17 peut être utilisé pour fabriquer des pellicules de paillis biodégradables, des plateaux de culture et des composants d'irrigation, réduisant ainsi les déchets et améliorant la santé des sols. Médecine et soins de santé : Grâce à sa capacité de se décomposer complètement, CornNext-17 est bien adapté aux fournitures médicales jetables comme les gants, les seringues et les emballages, assurant ainsi la sécurité environnementale.

: Grâce à sa capacité de se décomposer complètement, CornNext-17 est bien adapté aux fournitures médicales jetables comme les gants, les seringues et les emballages, assurant ainsi la sécurité environnementale. Automobile : Léger et durable, CornNext-17 peut être utilisé pour créer des composants automobiles comme des panneaux, des garnitures et des pièces intérieures, contribuant ainsi à la durabilité et à l'efficacité énergétique des véhicules.

: Léger et durable, CornNext-17 peut être utilisé pour créer des composants automobiles comme des panneaux, des garnitures et des pièces intérieures, contribuant ainsi à la durabilité et à l'efficacité énergétique des véhicules. Électronique : En tant que solution de rechange biodégradable, CornNext-17 peut remplacer certains composants en plastique dans les appareils électroniques, ce qui contribue à réduire les déchets.

L'engouement mondial pour les matériaux respectueux de l'environnement permet à CornNext-17 de tirer parti du soutien réglementaire croissant et de la demande de produits verts de la part des consommateurs. Son adaptabilité, sa rentabilité et ses propriétés écologiques offrent un avantage concurrentiel pour faire face à la crise croissante de la pollution plastique.

L'importance de CornNext-17

Les déchets plastiques demeurent l'un des défis environnementaux les plus pressants, avec plus de 400 millions de tonnes de plastique produites chaque année avec seulement une fraction de celles-ci recyclée. La composition innovante et la biodégradabilité rapide de CornNext-17 en font une solution transformatrice pour réduire la dépendance à l'égard des plastiques issus de la pétrochimie et atténuer les effets néfastes sur l'environnement.

Recherche de partenariat

Corn Next s'engage à faire progresser les applications de CornNext-17 grâce à la recherche et au développement continus, favorisant ainsi l'innovation sur le plan des matériaux biodégradables. L'entreprise recherche des collaborations stratégiques avec des chefs de file de l'industrie, des partenaires, des investisseurs, des institutions financières, des organismes gouvernementaux et des organismes de recherche pour favoriser l'adoption généralisée de CornNext-17 et accélérer le virage mondial vers un avenir plus durable.

Téléchargement du livre blanc

Des renseignements détaillés sur le potentiel de ce matériau révolutionnaire peuvent être téléchargés à partir du site Web de Corn Next à l'adresse https://www.cornnext.com/cornnext-17 en cliquant sur Learn More.

À propos de Corn Next

Corn Next (ou Y & J World Inc.) est une entreprise de biotechnologie pionnière dont le siège social est à Irvine, en Californie, et qui se consacre à l'élimination de la pollution plastique. Nous sommes spécialisés dans le développement de nouveaux matériaux biosourcés tels que CornNext-17, un matériau breveté, 100 % naturel et biodégradable, dérivé de l'amidon de maïs renouvelable. Contrairement aux plastiques traditionnels, CornNext-17 se décompose complètement en 30 jours sans laisser de toxines ou nécessiter un recyclage coûteux. Après huit ans de recherche et développement, nous avons transformé CornNext-17 sous une forme granulaire, garantissant ainsi notre technologie exclusive et élargissant ses applications. Cette innovation a mené à la première paille à boire, à la première cuillère à protéines, au premier couteau à dîner et à la première fourchette à base de maïs au monde, avec des utilisations futures dans les ustensiles, la soie dentaire, l'emballage et plus encore. Corn Next s'engage à remplacer les plastiques à usage unique et résistants par des solutions de rechange durables et sans plastique, sans PHA, sans PLA et autres bioplastiques. Notre mission consiste à favoriser un avenir plus propre et plus vert. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.cornnext.com/

Personne-ressource : David Xu, courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2595313/Corn_Next.jpg

SOURCE Corn Next Inc.