LAVAL, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - En présence du ministre délégué à l'économie, Christopher Skeete et de Mme Christine Poirier, conseillère municipale de Laval. Corealis Pharma Inc. est fier d'inaugurer aujourd'hui l'agrandissement de ses installations situés au cœur de la Cité de la Biotech à Laval. Cette expansion majeure, fruit d'un investissement de plus de 10 millions de dollars, porte les locaux de l'entreprise québécoise de 33,000 à 63,000 pieds carrés et permet l'installation de nouveaux laboratoires à la fine pointe de la technologie, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour Corealis, tant au Québec que dans le monde.

"Mes collègues co-fondateurs et moi sommes très fiers aujourd'hui d'inaugurer ces nouveaux laboratoires à la fine pointe de la technologie. Ces installations nous permettront d'accroître nos capacités de recherche et développement de nouveaux médicaments afin de répondre à la croissance mondiale et d'augmenter nos parts de marché", a déclaré le président de Corealis, Yves Roy.

Fondée en 2005 par trois scientifiques, Yves Roy, Patrick Gosselin et Yves Mouget, l'entreprise de Laval a rapidement gagné la confiance des petites et moyennes biotechs mondiales, de même que des grandes entreprises pharmaceutiques, pour aujourd'hui devenir l'un des chefs de file des organisations de recherche contractuel (ORC) dans le monde. En 2022, pour accélérer sa croissance, Corealis a conclu une entente de partenariat avec la CDPQ et une société d'investissement internationale spécialisée dans le domaine de la santé, Archimed. Avec une clientèle principalement située en Nouvelle-Angleterre et en Californie, ainsi que dans d'autres régions du monde, l'entreprise a enregistré une hausse notable de 20 % de son chiffre d'affaires en 2023. Cette expansion témoigne de l'excellence, de l'engagement et de la contribution de l'entreprise à la croissance de l'industrie des sciences de la vie au Québec.

"Je suis fier de célébrer le succès de Corealis, aujourd'hui ! En soutenant les entreprises en sciences de la vie, un secteur clé de notre économie, on renforce le rayonnement international de l'expertise québécoise. Corealis incarne parfaitement cette dynamique," a déclaré M. Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie.

En plus d'accroître le nombre d'employés, l'espace supplémentaire permettra également à Corealis Pharma d'accélérer :

Le développement galénique

Le démarrage précoce de projets

L'addition d'équipement analytique et de formulation de pointe

Le rythme de la recherche et du développement des médicaments

L'avancement de la science du développement galénique et de la fabrication de médicaments de formes orales solides

L'ouverture des nouvelles installations de Corealis concrétise aujourd'hui la mise en œuvre d'un plan stratégique en trois étapes qui vise à réaliser l'objectif principal de l'entreprise : devenir la référence mondiale en matière de développement de formulations de formes pharmaceutiques orales solides, renforçant ainsi le statut du Québec en tant que centre d'excellence en biotechnologie. Cette inauguration est l'occasion de célébrer non seulement le succès de l'entreprise, mais aussi son engagement continu envers l'innovation et l'excellence dans le domaine des sciences de la vie.

"Corealis fait rayonner le Québec, mais elle fait surtout rayonner la ville de Laval. Nous sommes très fiers d'appuyer les administrateurs et les employés de cette entreprise de marque en lui permettant de continuer à croître sur notre territoire, confirmant ainsi la Cité de la Biotech comme un endroit privilégié pour investir et développer les sciences de la vie au Québec", a conclu Mme Christine Poirier, conseillère municipale de Laval.

