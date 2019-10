Core One Labs propose de réduire le prix d'exercice des bons d'option en circulation

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 octobre 2019 /CNW/ -- Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT), (« COOL » ou la « Société »), annonce que son conseil d'administration a approuvé la réduction proposée du prix d'exercice de ses bons d'option d'achat d'actions en circulation (les « Bons d'option ») actuellement fixé à 3,00 $ CA par action (sur une base post-regroupement) pour le réduire à 1,25 $ CA par action (la « Refixation de prix des bons d'option »). L'entrée en vigueur de la Refixation proposée de prix des bons d'option est assujettie à l'approbation unanime des détenteurs inscrits des Bons d'option.

Les Bons d'option ont été émis dans le cadre d'un placement privé sursouscrit de la Société sans l'entremise de courtiers survenu le 9 mai 2019 (« l'Offre ») totalisant 19 424 163 unités préregroupement (les « Unités »), ce qui équivaut à environ 3 237 361 unités post-regroupement. Chaque Unité vendue dans le cadre de l'Offre comportait une action ordinaire de la Société (chacune étant une « Action unitaire » et un Bon d'option. Chaque Bon d'option autorise le détenteur à acquérir une action ordinaire additionnelle (une « Action de bon d'option ») à un prix préregroupement de 0,50 $ CA par Action de bon d'option, ou à un prix post-regroupement de 3,00 $ CA par Action de bon d'option pour une période se terminant le 9 mai 2020.

Le conseil d'administration de la Société considère que la Refixation de prix des bons d'option est dans l'intérêt supérieur de la Société et de ses actionnaires, et que l'effet dilutif découlant de l'exercice des Bons d'option est déjà pris en compte et apportera à la Société des produits additionnels de 4 046 701 $ CA, s'ils sont pleinement exercés. La date de fin de validité des Bons d'option demeure le 9 mai 2020. Toutefois, si, à tout moment après que la Refixation de prix des bons d'option soit entrée en vigueur, le cours de clôture des actions ordinaires de la Société, comme établi par la bourse des valeurs mobilières canadienne (la « Bourse »), est égal ou supérieur à 1,56 $ CA par action pendant dix jours de bourse consécutifs, la date de fin de validité des Bons d'option sera automatiquement devancée à la date survenant 30 jours civils après la date coïncidant au dixième jour de bourse consécutif.

Selon les politiques de la Bourse, l'entrée en vigueur de la Refixation proposée de prix des bons d'option est assujettie au consentement unanime des détenteurs inscrits des Bons d'option en circulation. Pour obtenir les consentements requis, la Société a transmis aux détenteurs inscrits de l'ensemble des Bons d'option un avis indiquant la Refixation proposée de prix des bons d'option. Si un détenteur de Bons d'option n'a pas reçu cet avis écrit indiquant la Refixation proposée de prix des bons d'option, la Société invite ce dernier à communiquer avec le personnel responsable des relations avec les investisseurs de la Société pour qu'on lui transmette de nouveau l'avis et le formulaire de consentement correspondant.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de la Société, déclare : « Nous continuons de mettre en œuvre notre plan d'affaires et croyons que ce changement proposé profitera aux actionnaires, y compris ceux qui ont pris part au plus récent placement privé. La décision de réduire le prix des bons d'option permettra d'aligner celui-ci sur le prix des options accordées à l'équipe de direction de la Société sans entraîner un effet de dilution non comptabilisé. Comme le marché du cannabis devient de plus en plus difficile, nous estimons que la mise en œuvre continue de notre plan d'affaires permettra d'accroître la valeur actionnariale. »

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement) qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production permet de vérifier, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un système d'administration sécuritaire, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsMC, la Société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle ainsi acquise par la Société lui a valu de nouveaux débouchés commerciaux dans les ventes en marque blanche.

Core One Labs Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et administrateur

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

InvestorRelations@coreonelabs.ca

Déclaration de mise en garde :

Les places boursières canadiennes n'ont pas vérifié l'adéquation ni l'exactitude du contenu de ce communiqué de presse et ne sont pas responsables de celui-ci.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses formulées en date de la publication. Ces énoncés reflètent les estimations, les croyances, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Ils ne sont pas garants du rendement ultérieur de la Société. Celle-ci avise les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont incertains en soi et que le rendement réel peut être influencé par de nombreux facteurs matériels, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Mentionnons, parmi de tels facteurs, les risques et les incertitudes relatifs à l'historique de fonctionnement limité de la Société et à la nécessité de se conformer aux exigences environnementales et gouvernementales. De plus, la marijuana est encore une substance inscrite à l'annexe 1 de la loi relative aux substances placées sous contrôle des États-Unis (Controlled Substances Act) de 1970. Même si le Congrès a interdit au ministère de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour empêcher la mise en œuvre de lois d'États relatives à la marijuana médicinale, cette interdiction doit être renouvelée chaque année afin de demeurer en vigueur. Par conséquent, des événements, conditions et résultats présents et futurs peuvent différer sensiblement des estimations, croyances, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prospectifs. Sauf obligation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés.

