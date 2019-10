Core One Labs Inc. signe une lettre d'intention en vue de l'acquisition d'une installation de culture au Canada

VANCOUVER, 23 octobre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou « la Société ») a annoncé qu'elle a signé une lettre d'intention non-contraignante (la « LdI ») en vue de l'acquisition de la totalité des actions en circulation de 1210950 B.C. Ltd. dba Rainy Daze Cannabis Corp. (« Rainy Daze ») en échange d'un paiement en espèces de 100 000 CAD et de 3 500 000 actions faisant partie des actions ordinaires de la Société.

Rainy Daze a été organisée par le chef de la direction d'une société canadienne en commandite simple (SCS) à pleine licence, avec des permis en cours pour cultures et ventes médicales. Une demande de permis est en cours de traitement pour l'installation de Rainy Daze. L'installation utilisée par Rainy Daze est détenue sur un bail à long terme et se trouve actuellement en construction, celle-ci devant s'achever au cours du 2e trimestre de 2020. Une fois terminée, l'installation comprendra 22 510 pieds carrés (2 100 mètres carrés) d'espace de verrière et 3 500 pieds carrés (325 mètres carrés) de bâtiment d'exploitation spécialement conçu.

L'installation sera exploitée par un personnel expérimenté ayant l'accréditation SCS. Elle comprendra 15 excellentes exclusivités génétiques ainsi que les ressources et procédures opératoires standard de culture permettant d'assurer la conformité et un rendement maximum, le logiciel depuis la semence jusqu'à la vente et des accords de distribution sécurisée garantissant un espace de présentation pour un groupe de plus de 12 emplacements sous licence dans l'ouest du Canada. Grâce aux possibilités d'extraction sur le site, l'acquisition procurera à Core One Labs l'opportunité de pénétrer sur les marchés des produits comestibles et extraits, et de donner un nom de marque de façon indépendante à tous les produits de la Société sur le marché canadien.

La finalisation de la transaction est soumise à une vérification au préalable satisfaisant, dont la conclusion devrait intervenir le 30 novembre 2019.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de Core One Labs Inc., a fait ce commentaire : « À la finalisation de la transaction proposée, Core One Labs disposera d'une route claire et définie vers le marché canadien et aura finalement la capacité d'exporter les CannaStrips™ à l'échelle internationale. L'emplacement et les grandes possibilités de l'installation de Rainy Daze répondent parfaitement bien aux objectifs et aux aspirations de l'équipe de Core One Labs. La Société continuera à tenir le marché à jour sur les progrès de cette transaction à mesure qu'elle progresse vers la finalisation de l'acquisition.

À propos de CannaStrips™

CannaStrips™ est une bandelette orale formulée pour une administration efficace sur la muqueuse buccale en désorganisant la barrière aux matières actives créée par l'enrobage de salive de la membrane muqueuse (en l'occurrence les cannabinoïdes). Les matières actives sont ici nanoparticulées et encapsulées afin de pénétrer à travers les multiples couches de membranes muqueuses et sous-muqueuses vers la circulation sanguine. Une fois dans le courant sanguin, le foie ne décèle pas l'encapsulation en tant que matériau étranger. Ce caractère indétectable permet d'éviter que le matériau ne soit extrait de la circulation sanguine par le foie. L'encapsulation est également plus efficace pour la pénétration à travers la barrière sang-cerveau et elle permet une plus grande biodisponibilité, ce qui prolonge la durée d'efficacité à partir d'une seule dose.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société de technologie qui concède sa technologie sous licence à une installation à la pointe du progrès de production et conditionnement située dans la Californie du Sud. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables à des bandelettes nasales) qui constituent une option non seulement plus sûre et plus saine que les autres formes d'administration, mais en plus assurent une biodisponibilité supérieure des constituants du cannabis. Certaines bandelettes renfermeront également des ingrédients co-actifs supplémentaires comme les nutraceutiques, vitamines et peptides. Cette technologie offre une nouvelle façon de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Le processus de production se base sur la technologie de la Société pour tester du début à la fin la qualité de la totalité des ingrédients entrant dans la composition de toutes les bandelettes sans exception, d'où un système de livraison sûr, constant et efficace. En outre, grâce à ses efforts dans la mise au point d'un meilleur produit CannaStrips™, la Société a accumulé une expertise considérable dans l'extraction du cannabis et les activités de pépinière. L'expertise opérationnelle développée par la Société en conséquence de ces efforts a créé pour la Société de nouvelles opportunités de marché dans les ventes de marque blanche.

Core One Labs Inc.

Brad Eckenweiler

chef de la direction



Rainy Daze Cannabis Corp.

Rainy Daze Cannabis Corp. se flatte de fournir une installation permettant des rendements élevés accompagnés de résultats d'une qualité exceptionnelle de cannabis avec des cultivars uniques assurant des coûts de production incomparables au gramme par watt, assurant de faibles coûts de production et des marges de profit plus élevées.

