Core One Labs Inc. a rempli une demande de marque de commerce auprès de l'OMPI Madrid pour une marque supplémentaire

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 3 décembre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « société ») annonce qu'elle a déposé auprès de l'OMPI Madrid une demande d'enregistrement de la marque « CBDSTRIPS » au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Cette demande vient s'ajouter aux dépôts concernant CannaStrips™.

Le dépôt de marques de commerce supplémentaires par Core One Labs Inc. vise à protéger les marques et produits futurs en Europe dans le cadre de l'expansion prévue de la Société sur le marché européen. Les pays spécifiques identifiés dans la demande sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne, qui ont été considérés comme les pays les plus viables pour la distribution des produits COOL. Bien que la Société ne soit pas présentement en mesure de distribuer ses produits à l'extérieur de la Californie, la protection de ses marques et de sa technologie partout dans le monde ouvre la voie à de nombreuses autres relations possibles pour les produits COOL dans le cadre de coentreprises ou d'accords de licence. La société a pour l'avenir des attentes à l'échelle mondiale pour les produits COOL et la marque CannaStrips™.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de Core One Labs Inc, a déclaré : « Les fondations que nous assurons à l'extérieur de la Californie seront bénéfiques pour la Société dans les années à venir. Nous devons toujours construire pour l'avenir et nous efforcer d'identifier les opportunités et les innovations qui soutiennent le modèle d'affaires de la Société et ses objectifs. »

La société continuera à informer le marché d'autres développements futurs de l'entreprise.

À propos de CannaStrips ™

Les CannaStrips™ sont des bandelettes orales formulées pour une livraison efficace via muqueuse buccale qui rompt la barrière créée par la salive recouvrant la membrane muqueuse pour les ingrédients actifs (dans ce cas les cannabinoïdes) qui ont été nanoparticulés et encapsulés pour pénétrer les nombreuses couches de membranes muqueuses et sous-muqueuses et dans le flux sanguin. Une fois dans le flux sanguin l'encapsulation est indétectable comme matière étrangère par le foie. Cette non-détectabilité permet d'éviter que le foie ne filtre le produit hors du flux sanguin. L'encapsulation est également plus efficace pour pénétrer la barrière sang-cerveau, permet une plus grande biodisponibilité et rallonge le temps effectif d'une seule dose.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent aussi une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients co-actifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace. En outre, dans ses efforts pour développer un meilleur produit CannaStrips™, la société a développé une expertise considérable dans l'extraction de cannabis et les activités de pépinière. L'expertise opérationnelle développée par la société comme résultat de ces efforts a créé de nouvelles opportunités de marché pour des ventes de produits en marque blanche.

Core One Labs Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction

POUR EN SAVOIR PLUS, ÉCRIVEZ À L'ADRESSE SUIVANTE :

InvestorRelations@coreonelabs.ca

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à son adéquation et à son exactitude.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels fondés sur les hypothèses à la date de ce communiqué de presse. Ces énoncés reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que tous les énoncés prévisionnels sont foncièrement incertains et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en œuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prévisionnels. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prévisionnels.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022437/Core_One_Labs_Inc_Logo.jpg

SOURCE Core One Labs Inc.