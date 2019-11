Core One Labs dévoile une nouvelle gamme Rêveur de fleurs intérieures de première qualité

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 novembre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT), (« COOL » ou la « Société ») annonce l'expédition de la gamme Rêveur de fleurs intérieures de première qualité à Fenix Logistics, son partenaire de distribution.

CSPA Group Corp., la filiale en propriété exclusive de Core One Labs, a testé et emballé le nouveau produit sous la gamme Rêveur. Avant de commercialiser ce nouveau produit, la Société offrait trois races au marché. La Société s'attend à cultiver et à créer davantage de races pour élargir sa bannière Rêveur. Jusqu'à maintenant, tous les produits de la marque Rêveur comptent seulement un demi-gramme de concentré de résine vivante. Ce nouveau produit comporte un gramme de fleurs intérieures de première qualité homologuées par l'État et emballées pour être vendues par le partenaire de distribution de la Société, Fenix Logistics. La Société prévoit fournir davantage de formats pour la gamme de produits Rêveur à mesure que l'offre devient plus abondante.

Casey Fenwick, président de Core One Labs Inc., déclare : « La venue de la fleur intérieure de grande qualité Rêveur est la première d'une série de diversifications de produits qui seront mis au point, testés, emballés et distribués depuis notre installation ultramoderne d'Adelanto, en Californie. Comme le secteur du vapotage en a pris pour son rhume récemment et que notre culture intérieure bat son plein, nous voulions tirer parti de ce changement en achetant des produits destinés à la vente au détail tout en augmentant la demande envers nos fleurs emballées. Les rendements que nous obtenons sont beaucoup plus importants en vendant de petites quantités emballées que des lots en vrac. Toutefois, pour multiplier les recettes plus rapidement, nous voulons utiliser les ventes en vrac de concert avec les produits de détail emballés individuellement. »

La Société tiendra le marché informé des avancements de l'installation de culture à mesure qu'il y aura de nouveaux renseignements.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement) qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production vérifie, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un mode d'administration sécuritaire, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsTM, la Société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle ainsi acquise par la Société lui a valu de nouveaux débouchés commerciaux dans les ventes en marque blanche.

Core One Labs Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et administrateur

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

InvestorRelations@coreonelabs.ca

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

Les places boursières canadiennes n'ont pas vérifié l'adéquation ni l'exactitude du contenu de ce communiqué de presse et ne sont pas responsables de celui-ci.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses formulées en date de la publication. Ces énoncés reflètent les estimations, les croyances, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Ils ne sont pas garants du rendement ultérieur de la Société. Celle-ci avise les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont incertains en soi et que le rendement réel peut être influencé par de nombreux facteurs matériels, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Mentionnons, parmi de tels facteurs, les risques et les incertitudes relatifs à l'historique de fonctionnement limité de la Société et à la nécessité de se conformer aux exigences environnementales et gouvernementales. De plus, la marijuana est encore une substance inscrite à l'annexe 1 de la loi relative aux substances placées sous contrôle des États-Unis (Controlled Substances Act) de 1970. Même si le Congrès a interdit au ministère de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour empêcher la mise en œuvre de lois d'États relatives à la marijuana médicinale, cette interdiction doit être renouvelée chaque année afin de demeurer en vigueur. Par conséquent, des événements, conditions et résultats présents et futurs peuvent différer sensiblement des estimations, croyances, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prospectifs. Sauf obligation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022437/Core_One_Labs_Inc_Logo.jpg

SOURCE Core One Labs Inc.