Core Isogenics, inc., une filiale de Core One Labs, achève les deuxième et troisième récoltes de fleurs de qualité supérieure en culture sous abri à Adelanto

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 4 janvier, 2020 /CNW/ - Core One Labs inc. (CSE: COOL) (OTCQX: CLABF), (Frankfort: LD6, WKN: A14XHT) (« COOL » ou la « Société ») annonce que sa filiale à cent pour cent, Core Isogenics inc., a achevé ses deuxième et troisième récoltes en continu dans les installations d'Adelanto.

Les deuxième et troisième récoltes représentaient environ 20 % de la capacité de la salle des fleurs. La Société s'attend à des récoltes récurrentes produisant de quarante à soixante livres de fleurs et de petits bourgeons de qualité supérieure par récolte. La valeur actuelle du marché de gros pour les fleurs en culture sous abri de qualité supérieure varie entre 1 200 et 1 800 dollars la livre https://reports.cannabisbenchmarks.com/. Elle est basée sur un marché défini pour le cannabis cultivé légalement en Californie. La direction de la Société est ravie, car selon les estimations actuelles, les revenus récurrents provenant des opérations de culture, calculés aux prix du marché de gros mentionnés ci-dessus, dépasseront bientôt le coût d'exploitation actuel de l'installation incluant l'extraction, la distillation et toutes les opérations de fabrication, ainsi que la distribution et le transport. Ce profit sur les fleurs est calculé sans compter les revenus des gammes de produits existantes de la Société à savoir, Rêveur et CannaStripsMC.

L'installation à Adelanto est conçue pour effectuer des récoltes récurrentes à environ une semaine d'intervalle. Les deuxième et troisième récoltes ont mis en lumière l'engagement et le professionnalisme de l'équipe de la pépinière et de la culture de Core One Isogenics, puisque la deuxième récolte a eu lieu la veille et le jour de Noël et que la troisième récolte est tombée la veille et le jour de l'An. L'équipe de Core Isogenics a affronté des routes hivernales dangereuses pour finir la récolte puisque l'installation Adelanto était sous la neige le jour de Noël et le Lendemain de Noël. Le Cajon Summit sur l'autoroute inter-États 15, l'autoroute reliant le sud de la Californie au désert profond, a été fermé toute la nuit et le jour suivant : https://abc7.com/weather/5-freeway-closed-after-major-snowstorm/5791089/.

Brad Eckenweiler, le PDG de COOL a déclaré : « Il y a environ deux semaines, nous annoncions notre première récolte et maintenant nous annonçons nos deuxième et troisième récoltes. Je suis très satisfait du travail de notre équipe et des fleurs de qualité supérieure que nous produisons continuellement. Cette semaine, les membres de notre équipe ont montré leur engagement à un niveau rarement atteint, quelle que soit la main-d'œuvre. C'est en souriant et avec une attitude positive et responsable qu'ils ont achevé les deuxième et troisième récoltes. Il est extrêmement gratifiant de voir ce projet prendre une forme opérationnelle solide en tant que pierre angulaire du modèle de gestion de COOL. Cette installation nous permettra de produire systématiquement, à partir de maintenant, des produits de haute qualité pour les fleurs, Rêveur et CannaStripsMC. » La Société continuera d'informer le marché des progrès de l'installation dès que de nouveaux renseignements sont disponibles.

À propos de Core Isogenics, inc.

Core Isogenics inc. est située à Adelanto, Californie et elle détient une autorisation de la ville et une licence de l'État pour la culture et la culture en pépinière dans l'industrie du cannabis de Californie. La Société développe avec Core One Labs inc., une entreprise de Colombie-Britannique, des souches de graines isogéniques et des méthodes de culture automatisées pour l'industrie du cannabis.

À propos de Core One Labs inc.

Core One Labs inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société fabrique des pellicules infusées (comme des pellicules fraîcheur) qui sont non seulement une option plus sûre et plus saine que d'autres formes d'administration, mais qui offrent également une meilleure biodisponibilité des composants du cannabis. Certaines pellicules comporteront également des ingrédients supplémentaires coactifs tels que des nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la Société, vérifie la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque pellicule, cela garantit un système d'administration sûr, uniforme et efficace. De plus, grâce à ses efforts pour développer un meilleur produit CannaStripsMC, la Société jouit d'une expertise considérable dans les activités d'extraction du cannabis et de culture en pépinière. L'expertise en exploitation que la Société a acquise grâce à ces efforts lui a valu de nouvelles opportunités de marché dans les ventes en marque blanche.

Core One Labs inc.

Brad Eckenweiler

CEO & Director

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

[email protected]

1-866-347-5058

Mise en garde et clause de non-responsabilité

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas vérifié et n'engage aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du contenu du présent communiqué de presse.

Les renseignements dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses valables en date du présent communiqué. Ces déclarations reflètent les estimations, convictions, intentions et attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent pas des garanties de performance future. La Société prévient que tous les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et que la performance réelle peut être affectée par un certain nombre de facteurs importants, dont un bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces facteurs sont notamment : des risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la Société et à la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, le cannabis reste une substance inscrite à l'annexe 1 dans le cadre de la loi Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au ministère de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour entraver la mise en œuvre des lois des États sur le cannabis à usage médical, cette interdiction doit être renouvelée chaque année pour rester en vigueur. Par conséquent, les événements, conditions et résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, convictions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prospectifs. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022437/Core_One_Labs_Inc_Logo.jpg

SOURCE Core One Labs Inc.

Liens connexes

http://www.core1labs.com