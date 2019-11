Core Isogenics Inc., filiale de Core One Labs, anticipe sa première récolte sur fond d'une salle de floraison opérationnelle

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 novembre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « société ») annonce que sa filiale à part entière, Core Isogenics Inc., a mené à bien de nombreux transferts (environ 6 400 semis) de la salle de végétation à la salle de floraison.

Core Isogenics, sa salle de floraison étant opérationnelle, compte faire sa première récolte en décembre, marquant ainsi une étape importante dans le cheminement de la société vers la pleine capacité, de la semence à la vente. Plus précisément, la société a maintenant transféré environ 6 400 plantes (environ 80 % de la salle de floraison) caractérisées comme suit :

Elles proviennent de semis produits dans la pépinière ou la salle de génétique. Elles ont été transférées dans la salle de végétation au stade végétal immature. Elles se trouvent dans la salle de floraison où elles amorcent leur stade final de production de fleurs de haute qualité. Parvenues à maturité, elles seront récoltées, puis transférées pour séchage et transformation en vue de la vente.

Au terme du processus de traitement, les fleurs seront vendues par Fenix Logistics, son partenaire de distribution, de même que transformées à l'usage des marques Rêveur et CannaStripsTM de la société.

Le transfert des plantes se fait de la salle de végétation, où l'objet est de favoriser la maturation des plantes en une taille et une forme spécifiques, à la salle de floraison où la société, bénéficiant d'un système d'éclairage différent, optimisera l'horaire d'alimentation et le mélange de nutriments pour en venir à produire des fleurs de haute qualité. Étant capable de suivre les conditions de croissance dans les deux salles, ainsi que l'horaire d'alimentation, l'installation peut aussi recueillir des informations, faciliter la duplication du processus et assurer, à chaque récolte et avec constance, un produit de haute qualité. Cette constance, qui est essentielle à la rationalisation du poids et de la qualité, permet de fournir aux clients un produit prévisible, ce qui garantit à la société un flux continu de revenus.

Casey Fenwick, président de Core One Labs Inc., explique la nouvelle donne : « Le fait de pouvoir produire notre propre fleur, à l'interne, toute l'année, ouvre la voie à l'élargissement des lignes de produits. Ces lignes consisteront, entre autres, à vendre des fleurs en vrac et sous nos marques, par petits incréments, avec des marges plus élevées. Nous avons vu se profiler une demande de produits de haute qualité, de produits licites, et cela est évident dans les prix du marché. Vu notre capacité de culture intérieure, nous pourrons contrôler le coût et la qualité de l'huile entrant dans la composition de CannaStripsTM, notre produit phare, et la société produira également un concentré à partir de nos propres matériaux, ce qui nous permettra de diversifier davantage notre gamme de produits. Déjà, nous voyons nos plans se réaliser, et cette capacité de culture en intérieur témoigne une fois encore de la pertinence de notre stratégie visant à atténuer les risques auxquels font face nombre de nos concurrents, tout en multipliant à l'endroit de la société les sources de revenus. »

Par ailleurs, la société a le plaisir d'annoncer avoir confié à Khaos Media Group l'exécution de son programme de marketing et de sensibilisation des actionnaires, les services devant être fournis dans le cadre d'une entente mensuelle, à raison de 40 000 $ US par mois.

CannaStripsTM est une bandelette orale formulée pour une administration efficace par voie muqueuse buccale et qui, en perturbant la barrière créée par la salive recouvrant la membrane muqueuse de substances actives (en l'occurrence les cannabinoïdes), nanoparticulées et encapsulées, pénètre les multiples couches de membranes muqueuses et sous muqueuses dans le flux sanguin. Une fois dans le flux sanguin, l'encapsulation est indétectable comme matière étrangère par le foie. Cette indétectabilité permet à la matière d'éviter d'être filtrée et éliminée du flux sanguin par le foie. L'encapsulation est également plus efficace en pénétrant la barrière hémato-encéphalique, ce qui permet une plus grande biodisponibilité, et en prolongeant la durée d'action d'une dose unique.

Core Isogenics Inc., domiciliée à Adelanto, en Californie, et exerçant son activité dans l'industrie du cannabis de Californie, est une exploitation de culture et de pépinière autorisée aussi bien par la ville que par l'État. La société développe conjointement avec Core One Labs Inc., une société établie en Colombie-Britannique, des souches de graines isogéniques et des pratiques culturales automatisées pour l'industrie du cannabis.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui ne sont pas seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration. La biodisponibilité des constituants du cannabis en est aussi supérieure. Certaines bandelettes possèdent également d'ingrédients coactifs supplémentaires tels que des nutraceutiques, des vitamines et des peptides. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsTM, la société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle que la société a acquise au fil de ces efforts lui a valu de nouvelles possibilités de marché dans les ventes en marque blanche.

