Cordis nomme George Adams, MD, au poste de médecin en chef

« Nous sommes ravis que M. Adams se joigne à notre équipe au moment où nous continuons à construire le nouveau Cordis, a déclaré Shar Matin, chef de la direction. Sa grande expertise du traitement des maladies coronariennes et maladies vasculaires périphériques complexes jouera un rôle essentiel dans la progression de notre mission qui consiste à améliorer les soins aux patients au rythme des solutions différenciées et rentables qui tirent parti de notre tradition d'innovation. »

Le Dr Adams se joint à Cordis fort d'une combinaison remarquable d'expérience en matière de pratique clinique, de recherche médicale et de développement de produits. Il est reconnu mondialement pour son expertise dans le traitement des maladies vasculaires périphériques chez les patients qui ont une ischémie critique des membres et le traitement des maladies coronariennes chez les patients qui ont des syndromes coronariens aigus. Il participe à l'élaboration de systèmes de soins régionaux et nationaux pour le traitement de l'ischémie critique des membres et de l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) et la prise en charge des maladies coronariennes et vasculaires périphériques complexes. Il dispose d'un réseau bien établi de pairs et d'associés qui sont considérés comme des leaders d'opinion importants au sein du milieu mondial de la médecine cardiovasculaire.

M. Adams joue un rôle essentiel dans l'éducation par les pairs à l'échelle mondiale. Il s'efforce de faire progresser le domaine de la médecine en participant à de nombreux forums sur les maladies cardiovasculaires et les maladies vasculaires périphériques couvrant des plateformes nationales et mondiales, et en faisant preuve de leadership et de modération lors de ceux-ci.

Conférencier recherché et chercheur largement publié, il agit à titre de chercheur principal pour de nombreux essais cliniques. Il a obtenu une certification de l'American Board of Internal Medicine en médecine interne et en maladies cardiovasculaires.

« J'ai l'immense honneur et le plaisir de me joindre à l'équipe de Cordis en tant que médecin en chef, a déclaré le Dr Adams. Je me réjouis à l'idée de jouer un rôle dans la revitalisation d'une entreprise qui jouit d'une réputation exceptionnelle depuis 62 ans. Je suis reconnaissant de faire partie de l'avenir que Cordis est en train de bâtir avec intégrité et une vision favorisant l'innovation. »

À propos de Cordis

Cordis est un chef de file mondial dans le développement et la fabrication de technologies cardiovasculaires interventionnelles, appuyé par plus de 60 ans d'expérience dans la mise au point de thérapies innovantes pour le traitement de millions de patients. Reconnu pour son flair clinique, sa formation et ses services, Cordis a mis en place une tradition d'innovation dans le domaine des produits cardiovasculaires peu invasifs de grande qualité, tout en établissant une forte empreinte mondiale grâce à ses activités dans plus de 60 pays à travers le monde.

