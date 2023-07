CordenPharma établit un conseil consultatif sur la technologie et la science de calibre mondial pour six plateformes technologiques

BÂLE, Suisse, le 26 juill. 2023 /CNW/ - CordenPharma, une organisation pharmaceutique de premier plan de fabrication et le développement en sous-traitance (FDST), a créé un nouveau Conseil consultatif sur la technologie et la science composé de huit experts de calibre mondial du milieu universitaire et de l'industrie, qui fournira une orientation stratégique et une expertise scientifique pour faire progresser la croissance et l'innovation continues de l'entreprise.

La création du Conseil consultatif sur la technologie et la science est née de l'engagement de CordenPharma à rester à l'avant-garde des industries pharmaceutiques et biotechnologiques. En exploitant les connaissances et les points de vue de scientifiques renommés et de chefs de file de l'industrie issus des secteurs universitaire et commercial, l'entreprise vise à améliorer ses capacités dans le développement et la fabrication efficaces d'API, d'excipients lipidiques, de médicaments et d'approvisionnement intégré pour soutenir les modalités complexes de sa large clientèle pharmaceutique.

Le TSAB de CordenPharma réunit huit experts scientifiques de diverses disciplines, dont la chimie, la pharmacologie, la biotechnologie et les affaires réglementaires.

Leur expertise collective fournira des renseignements précieux sur les nouvelles tendances, les technologies de pointe et les progrès réglementaires dans les six plateformes technologiques de CordenPharma . Cette collaboration permettra à la FDST d'anticiper les développements de l'industrie et de s'assurer que tout est prêt pour répondre aux besoins changeants des clients et à leurs médicaments qui sauvent des vies.

Les huit membres du nouveau conseil comprennent des experts de renommée internationale dans les domaines du développement de médicaments, des peptides, des oligonucléotides, des lipides, des nanoparticules lipidiques injectables, de l'administration de médicaments ciblant l'ARN, des doses solides orales très puissantes, de la chimie de flux et des petites molécules. Le conseil se penchera d'abord sur les domaines scientifiques, mais il explorera également la bio-informatique, y compris l'IA et l'apprentissage automatique, à l'avenir.

Membres du Conseil consultatif sur la technologie et la science CordenPharma 2023

José de Chastonay, docteur et consultant indépendant pour les fusions et acquisitions stratégiques et le développement des entreprises ( Portugal /Suisse) - Des décennies d'expérience de leadership dans l'industrie des peptides, avec accent sur le développement des entreprises, l'intégration des entreprises ainsi que les activités opérationnelles et commerciales.

Professeur docteur Christian Oliver Kappe , professeur de chimie, Université de Graz (Autriche) - Reconnu comme l'un des experts les plus expérimentés dans le domaine de la chimie de flux.

Professeur docteur Hiroshi Kikuchi , président de DDS Strategy Firm (Japon) - Le principal expert japonais des lipides, en lien avec tous les experts mondiaux des lipides.

Professeure docteure Olivia Merkel , professeure et présidente de l'administration de médicaments, LMU de Munich (Allemagne) - Experte hautement reconnue de l'administration de médicaments ciblant l'ARN et le traitement des maladies pulmonaires.

Professeur docteur Jean-Christophe M . Monbaliu, professeur de chimie organique, Center for Integrated Technology and Organic Synthesis, Université de Liège (Belgique) - Expert hautement reconnu en chimie de flux avec une solide expérience des processus d'écoulement en plusieurs étapes (laboratoire et échelle préindustrielle).

Docteur Christoph Rosenbohm , détenteur d'un MBA, Chef de la technologie, Aloop Therapeutics (Danemark) - Longue expérience dans le domaine des oligonucléotides.

Professeur docteur Roderich Süssmuth, Rudolf-Wiechert-Professor et président de biochimie, TU, Berlin (Allemagne) - Expert hautement reconnu des peptides et de la synthèse des produits naturels.

Professeur docteur Karl Wagner , professeur de technologie pharmaceutique et de biopharmacie, Université de Bonn (Allemagne) - Expert en amélioration de la solubilité, de dose solide orale en général et d'outils biopharmaceutiques prédictifs.

Dr Michael Quirmbach, chef de la direction et président de CordenPharma, a déclaré : « CordenPharma est honorée d'avoir l'occasion de travailler avec ces éminents experts scientifiques. Nous sommes impatients de tirer parti de leur expérience reconnue pour continuer à stimuler l'innovation sur nos six plateformes technologiques et à offrir une valeur exceptionnelle pour soutenir les modalités complexes de nos clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. »

À propos de CordenPharma

CordenPharma est un partenaire FDST qui soutient les innovateurs biotechnologiques et pharmaceutiques de modalités complexes dans l'avancement de leur cycle de vie de développement de médicaments. CordenPharma met à profit l'expertise collective des équipes au sein de son réseau d'installations intégré à l'échelle mondiale, et fournit des services d'impartition personnalisés couvrant toute la chaîne d'approvisionnement, du développement de la phase clinique initiale à la commercialisation.

CordenPharma, qui repose sur l'expertise scientifique et le partenariat, fournit à ses clients des services de grande valeur de bout en bout avec un accent stratégique sur les peptides, les oligonucléotides, les excipients lipidiques personnalisés, les nanoparticules lipidiques, les préparations d'injectables stériles, et l'offre étendue de petites molécules (de puissance élevée et régulière).

Le groupe CordenPharma comprend 12 établissements en Europe et en Amérique du Nord. Au cours de l'exercice 2022, l'organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 870 millions d'euros et emploie plus de 3 000 personnes.

Veuillez visiter cordenpharma.com pour en savoir plus.

