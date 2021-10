Coravin, Inc. est surtout connue pour son système de conservation du vin par injection de gaz inerte qui prolonge la durée de vie d'une bouteille après un service au verre. Jusqu'à tout récemment, le système n'était offert que pour les vins tranquilles. Mais, à la suite d'essais approfondis en collaboration avec les maisons mondiales du Groupe Moët Hennessy , dont Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart et Moët & Chandon, l'entreprise a mis au point le système Coravin Sparkling™. Celui-ci garantit l'intégrité des meilleurs champagnes et vins mousseux des semaines après l'ouverture de la bouteille.

« L'objectif de Coravin est de rendre les grands vins et le champagne plus accessibles en facilitant les options de service au verre. Pour notre entreprise qui est relativement jeune, il est extraordinaire que le chef de file mondial reconnu dans le domaine du champagne et des vins mousseux de luxe appuie et adopte notre technologie », a déclaré Christopher Ladd, chef de la direction de Coravin.

Résultat de huit ans de développement, le système Coravin Sparkling™ est la première solution universelle destinée à préserver l'effervescence et les saveurs du vin mousseux après le service au verre. Son bouchon Sparkling se verrouille solidement sur toute demi-bouteille, bouteille de 750 ml ou magnum, tandis que le chargeur Sparkling injecte du dioxyde de carbone dans la bouteille après le service du vin, pour empêcher les bulles de se dissiper.

« Le système Coravin Sparkling préserve merveilleusement bien les saveurs et la bouche de notre champagne pendant deux semaines, a déclaré Didier Mariotti, maître de chai chez Veuve Clicquot. Il s'agit du premier produit du genre à donner d'aussi bons résultats. »

Le système Coravin Sparkling procure également un avantage économique pour les restaurants et les bars, en éliminant la quasi-totalité des risques de gaspillage et en rendant le champagne de prestige plus accessible aux consommateurs.

« Notre mission a toujours été et demeure de créer d'excellentes expériences pour nos consommateurs. Le nouveau système Coravin permettra à un plus grand nombre d'amateurs de champagne de découvrir et de savourer des bouteilles exceptionnelles. En effet, il permettra à nos partenaires du secteur de la gastronomie et aux plus grands bars et clubs de nuit d'offrir nos différentes marques et déclinaisons de champagne au verre, tout en conservant le produit frais et pétillant pendant plusieurs jours ou semaines. » - Philippe Schaus, président et chef de la direction de Moët Hennessy.

« La création de ce système est un rêve que nous caressons depuis toujours. Maintenant que nous mené le projet à bien, je suis incroyablement fier de m'associer à Moët Hennessy pour offrir davantage d'occasions de savourer les vins mousseux dans le monde entier », a déclaré Greg Lambrecht, fondateur de Coravin.

Le système Coravin Sparkling™ pour une utilisation à domicile ou professionnelle partout dans le monde est en vente sur les différents sites Web mondiaux de Coravin. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Coravin, visitez le www.coravin.com.

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division des vins et spiritueux de LVMH, regroupe vingt-cinq maisons, dont plusieurs existent depuis des siècles, tandis que d'autres viennent tout juste de voir le jour. Sa vision est de préparer l'avenir des vins et spiritueux de luxe, dans le respect de la nature et des collectivités.

Établie dans les terroirs les plus prestigieux du monde, Moët Hennessy possède un savoir-faire unique dans les domaines de la vinification, de l'art de vivre, de l'hôtellerie et de la gestion de la vente au détail de type « cueillette en succursale » pour créer des expériences exceptionnelles pour les consommateurs.

Pendant de nombreuses années, avec l'ambition de léguer un monde meilleur aux générations futures, Moët Hennessy s'est engagée envers le programme Living Soils Living Together structuré autour de quatre engagements clés : régénérer nos sols, atténuer notre impact climatique, mobiliser la société et autonomiser nos gens. Moët Hennessy est fière de promouvoir un milieu de travail diversifié, équitable et inclusif pour tous.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra, Woodinville

À propos de Coravin Inc.

Coravin, Inc. a mis au point la première et la seule technologie vinicole mondiale qui est destinée à révolutionner l'expérience du vin à travers le monde. Grâce à nos innovations, les amateurs de vin, les connaisseurs et les professionnels du commerce peuvent repenser la façon dont ils goûtent, servent, boivent, vendent et commercialisent le vin. Les systèmes primés de préservation du vin de Coravin permettent aux amateurs de vin de servir un verre, quelle qu'en soit la quantité, et de préserver la vie de leurs bouteilles pendant des semaines, des mois, voire des années.

Comptant sur une présence dans plus de 60 pays, Coravin distribue ses produits sur les étagères des principaux détaillants (notamment Bloomingdale, Williams Sonoma, Bed Bath & Beyond, Galleries Lafayette, Harrod's, El Corte Ingles) et dans les plus prestigieuses œnothèques. L'entreprise approvisionne aussi certains des meilleurs programmes de vin au verre dans les restaurants et les clubs sociaux du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le www.coravin.com.

Buvez de façon responsable

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1654788/CORAVIN_x_MH_official_logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654781/Coravin_Charger_on_Krug.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654782/Coravin_Sparkling_Krug.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654783/Coravin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654784/Coravin_Sparkling_Charger.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654785/Coravin_Sparkling_Dom_Perignon.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654786/Coravin_La_Grande_Dame.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654787/CoravinSparkling_System_with_Dom_Perignon.jpg

SOURCE Coravin

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Moët Hennessy, Jean-Christophe Laizeau, directeur des relations externes, courriel : [email protected], tél. : +33 6 24 86 25 40 ; Coravin, Emma Patrone, chargée de compte, courriel : [email protected] , tél. : +1 203 520 0747, http://www.coravin.com

Liens connexes

http://www.coravin.com