Coppertone invite les Montréalais à se dépasser et bouger au Gym au Soleil Coppertone!

Le Gym au Soleil Coppertone ouvrira le 4 juin et se déroulera pendant trois fins de semaine consécutives (du 4 au 6 juin, du 11 au 13 juin, du 18 au 20 juin) de 9 h à 19 h à divers endroits de la région de Montréal. L'espace d'entraînement proposera quelque chose pour chaque style d'entraînement, y compris les derniers équipements de musculation et de cardio pour un entraînement individuel, ou des cours interactifs de yoga et de Zumba en groupe. Étienne Boulay, ancienne vedette des Alouettes de Montréal, sera sur place le 5 juin pour le week-end d'ouverture. C'était une association naturelle pour Coppertone car Étienne Boulay a toujours été quelqu'un qui comprend la valeur d'être en bonne santé et de profiter du plein air.

« S'il y a une chose que nous avons apprise au cours de l'année dernière, c'est que le confinement n'a pas freiné l'enthousiasme des gens pour l'entraînement - il l'a intensifié », a déclaré Sonia Palazzo, chef de marque senior - Coppertone. « Le Gym au Soleil Coppertone offrira un changement de décor à ceux qui s'ennuient de l'esprit de communauté qu'ils ressentent dans leur propre gym. Si vous êtes prêt à bouger et à transpirer sous le soleil, nous sommes là pour vous. »

Pour ceux qui souhaitent participer à l'expérience Gym au Soleil à la maison, les Canadiens de partout au pays auront l'occasion d'accéder à des cours à la demande via le site Web de Coppertone tout au long du mois de juin.

Les invités seront accueillis sur place par les ambassadeurs de la marque Coppertone et recevront un cadeau en édition limitée exclusif au Gym au Soleil. Coppertone Sport Transparent sera l'allié de confiance aux côtés d'un entraînement ensoleillé pendant l'expérience. Coppertone Sport Transparent offre une application transparente sans laisser de résidu blanc sur la peau. Il reste sur la peau malgré la sueur, offre une protection UVA/UVB, et est exempt d'oxybenzone, de PABA et de colorant. Coppertone continue de protéger les Canadiens du soleil pour qu'ils puissent profiter de leurs activités extérieures pleinement.

Les clients du Gym au Soleil Coppertone bénéficieront d'une expérience de remise en forme de première classe qui met leur santé et leur sécurité au premier plan. Des protocoles de propreté et d'hygiène seront en place conformément aux directives gouvernementales tout au long de l'activation. L'entrée se fera sur réservation uniquement pour permettre une distanciation sociale. Pour réserver une place et en savoir plus sur le Gym au Soleil Coppertone, veuillez visiter Coppertone.ca/GymAuSoleil.

À PROPOS DE BEIERSDORF AG:

Beiersdorf Canada fait partie du groupe Beiersdorf, un chef de file mondial de produits de soins de la peau innovants et de haute qualité avec plus de 135 ans d'expérience sur le marché. La société basée à Hambourg compte plus de 20 000 employés dans le monde et est cotée au DAX, l'indice boursier allemand de référence. Beiersdorf a généré des ventes mondiales de 7,6 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019. Coppertone, la marque de produits solaires la plus vendue au Canada, est la dernière addition au portefeuille de marques de l'entreprise, qui comprend également NIVEA, Eucerin et Elastoplast au Canada.

SOURCE Beiersdorf Canada Inc.

Renseignements: CONTACT MÉDIA: Felix Lorrain-Hamel, Gestionnaire de comptes associé - 1Milk2Sugars Communications, [email protected], 514-807-9578 x 136