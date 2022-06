Copibec - Depuis 25 ans, on compte pour vous !

Montréal, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le mardi 21 juin 2022, Copibec célèbre ses 25 années d'existence et entame un nouveau chapitre de son histoire. Pour souligner l'événement, les représentant.e.s du milieu du livre et de l'édition se sont rassemblé.e.s lors d'un [email protected] qui s'est déroulé dans l'édifice des Archives nationales du Québec, à Montréal.

La célébration des luttes et des combats menés par l'organisation vouée à la gestion collective des droits de reproduction et à la défense du droit d'auteur était précédée de l'assemblée générale annuelle. Les membres de l'organisme ont pu prendre connaissance de son évolution durant la dernière année, de son rapport annuel et en ont profité pour élire le nouveau conseil d'administration. Celui-ci a nommé dans la foulée, Madame Mélissa Verreault à la présidence.

"Je suis heureuse de prendre la tête du Conseil d'administration de Copibec. Comme vous le savez toutes et tous, la défense du droit d'auteur est une bataille de tous les instants et plus particulièrement cette année avec les annonces faites par le gouvernement fédéral lors du dépôt de son dernier budget et qui propose des modifications visant à renforcer la protection des créatrices, des créateurs et des titulaires de droits et à leur assurer une rémunération équitable".

L'équipe de Copibec tient à remercier ses partenaires sans qui la fête du jour et les prochains événements dans le cadre de son 25e anniversaire ne seraient possibles : Caisse de la culture Desjardins, Hector solutions d'affaires inc. et Céline Coutu, conseillère, Valeurs mobilières Desjardins.

Un peu d'histoire

Rappelons qu'en novembre 1997, Louis Gauthier, alors président de l'UNEQ, et Antoine del Busso, président de l'ANEL, signent l'entente qui donne naissance à Copibec. Au printemps suivant, la nouvelle société démarre ses activités rue Saint-Denis. Elle peut alors compter sur un petit noyau d'employé.e.s et sur les premiers modules d'un système de gestion informatisée dont l'élaboration commence à peine.

Depuis, Copibec gère plus de 600 licences de reproduction négociées avec différents partenaires : des ministères, des universités, des cégeps, des associations professionnelles, des entreprises privées, des organismes à but non-lucratif… Chaque année, des milliers de titres sont ajoutés à son répertoire et des milliers d'autrices et d'auteurs de romans et de manuels scolaires, de journalistes pigistes, de rédacteur.trice.s scientifiques, de dramaturges, de traducteur.trice.s, d'illustrateur.trice.s et d'éditeur.trice.s reçoivent des redevances pour la reproduction de leurs textes ou de leurs images.

À partir des solides fondations érigées par l'UNEQ, la gestion collective a fait du chemin. La mise en commun se manifeste maintenant dans l'élaboration de nouveaux projets, de nouveaux services offerts tant aux ayants droit qu'aux utilisatrices et utilisateurs des œuvres. Avec SAMUEL par exemple, sa plateforme de contenu, Copibec et ses maisons d'édition partenaires innovent en mettant à la disposition des enseignant.e.s une grande variété de documents en format numérique.

Depuis 25 ans, Copibec a remis plus de 245 M$ aux autrices, aux auteurs et aux maisons d'édition.

À propos de Copibec

Copibec est une entreprise d'économie sociale à but non-lucratif spécialisée en gestion des droits d'auteur. Elle représente plus de 30 000 autrices et auteurs, et 1 300 maisons d'édition. Elle offre aux utilisatrices et aux utilisateurs de matériel protégé par le droit d'auteur des solutions simples et adaptées à leurs besoins. À l'échelle internationale, la société de gestion collective a conclu des ententes avec plus de 33 sociétés étrangères afin d'inclure les livres, journaux et revues de ces pays à son répertoire. Elle compte parmi ses membres l'UNEQ, l'ANEL, le RAAV, l'AJIQ, la FPQJ, la SODEP, les Quotidiens du Québec et les Hebdos du Québec.

