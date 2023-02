Copan Diagnostics annonce un changement à son équipe de direction

CARLSBAD, Californie, 3 février 2023 /CNW/ - Le groupe COPAN annonce le départ de Norman Sharples, chef de la direction de Copan Diagnostics, la société qu'il a co-fondée avec Daniele Triva en 1994. Fabrizio Mazzocchi a été nommé chef de la direction et membre du conseil d'administration de Copan Diagnostics. Ce dernier est entré en fonction le 9 janvier 2023.

« Je quitte une organisation que j'aime beaucoup et que j'ai créée à partir de rien, en tant que premier employé, pour représenter la filiale pour les Amériques du Groupe italien COPAN. Je suis fier de nos réalisations, de notre équipe et de l'impact que nous avons eus sur les systèmes de collecte et de transport et sur l'intelligence artificielle (IA) pour l'automatisation complète des laboratoires en microbiologie clinique. Ce fut un privilège d'être chef de la direction de COPAN Diagnostics et membre du conseil d'administration depuis près de trois décennies. La décision de partir a été très difficile. Mon objectif sera d'appuyer une transition en douceur en 2023 et de préparer l'organisation à accueillir la nouvelle direction », a déclaré M. Sharples.

« C'est avec tristesse et gratitude que nous communiquons ce changement de leadership. En Amérique, en collaboration avec Norman et sa vision, nous avons changé le monde de la collecte et du transport d'échantillons et de l'automatisation complète des laboratoires, en lançant des marques emblématiques comme eSwab®, FLOQSwabs®, UTM® WASP®, WASPLab® et PhenoMATRIX®. Norman laisse derrière lui un héritage fantastique, y compris une stratégie excitante et ambitieuse, que sa solide équipe de direction et son personnel talentueux feront progresser sous la direction du nouveau chef de la direction. Nous sommes reconnaissants des années pendant lesquelles nous avons eu le plaisir de travailler ensemble pour faire de la COPAN ce qu'elle est aujourd'hui, a déclaré Stefania Triva, cheffe de la direction du groupe COPAN. Nous accueillons Fabrizio chaleureusement et avec enthousiasme, et nous croyons que sa vaste expérience en tant que chef d'entreprise dans le secteur de la santé sera très précieuse pour COPAN. Grâce à cette expérience, nous pourrons poursuivre notre engagement sur le marché américain pour renforcer notre partenariat avec les clients et fournir des solutions innovantes dans les domaines de la collecte de spécimens et de l'automatisation des laboratoires. »

Fabrizio Mazzocchi apporte à ce poste 30 ans d'expérience mondiale dans le secteur des soins de santé. Il a passé plus de 20 ans chez Merck KGaA, où il a occupé des postes de direction aux responsabilités croissantes dans les domaines des ventes, du marketing, des affaires médicales et du commerce, en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. M. Mazzocchi a commencé sa carrière professionnelle en recherche et développement et détient une maîtrise en chimie et technologie pharmaceutique de l'Université de Milan.

« C'est un honneur pour moi de me joindre à COPAN Diagnostics et de faire partie du groupe COPAN. Je me réjouis à l'idée de diriger une équipe vouée à innover continuellement pour créer de la valeur pour nos clients et à réaliser notre objectif d'aider les fournisseurs de soins de santé à prendre les meilleures décisions cliniques pour le bien des patients », a déclaré M. Mazzocchi.

À propos de COPAN Diagnostics, Inc.

COPAN Diagnostics fait partie du Groupe COPAN, un important fabricant de systèmes de collecte et de transport et d'automatisation complète des laboratoires. L'approche collaborative de COPAN en matière de préanalyse a donné lieu à FLOQSwabs®, ESwab®, UTM Universal Transport Medium® et à des systèmes d'automatisation des laboratoires, y compris WASP® et WASPLab®. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.copanusa.com.

