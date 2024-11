Conformément au thème Solidarité pour un monde vert de la COP29, Wanhua a axé ses efforts sur la première énergie thermique intelligente intégrée au monde, la technologie pionnière du cycle d'oxydation du chlorure d'hydrogène , ainsi que sur les technologies de recyclage chimique et physique de la mousse de polyuréthane , entre autres.

BAKU, Azerbaïdjan, le 24 nov. 2024 /CNW/ - Wanhua Chemical (« Wanhua » ou « la Société »; 600309. SS), a dévoilé de multiples modèles de transformation durable innovants et des applications technologiques à la COP 29 en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre, en vue de réaliser un avenir sans carbone dans les secteurs de l'énergie, des produits chimiques, des appareils ménagers et des parcs industriels, entre autres. L'entreprise collabore également avec des organisations industrielles pour relever les défis communs liés à la pollution de l'environnement et au réchauffement de la planète.

M. Liao Zengtai, président de Wanhua, a déclaré : « Conformément à sa mission qui consiste à « faire progresser la chimie et à transformer les vies », Wanhua s'engage à utiliser le pouvoir de la chimie pour conduire sa propre transformation tout en apportant des solutions aux défis communs auxquels le monde est confronté et en contribuant à un avenir durable. »

Les innovations technologiques de Wanhua favorisent un avenir sans carbone.

Utiliser la chaleur résiduelle pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone

Le projet Wanhua Chemical Hehai Comprehensive Energy a introduit la première technologie d'énergie thermique intelligente intégrée au monde pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone. Grâce à des technologies de pointe, telles que les pompes à chaleur à absorption à plaques ondulées, les pompes à chaleur centrifuges et la recompression mécanique de la vapeur (MVR), le système recycle la chaleur résiduelle du parc industriel de Yantai. Cette chaleur récupérée fournit une énergie thermique de haute qualité pour les processus de production et constitue une source de chauffage propre pour la ville de Yantai en hiver. En permettant une utilisation efficace de la chaleur résiduelle à basse température, cette approche soutient le développement durable de l'industrie chimique, en réduisant les émissions et en améliorant la qualité de l'air. En 2023, le projet a atteint son objectif de fournir du chauffage à 10 millions de mètres carrés pour un usage résidentiel, avec une production à plein régime qui devrait réduire la consommation de charbon de 2,6 millions de tonnes et chauffer 64 millions de mètres carrés par an, et il peut être adopté et promu à plus grande échelle.

Adopter l'innovation en matière de recyclage pour réduire les émissions de carbone de portée 1 et 2

La technologie de diisocyanate de diphénylméthane (MDI) de Wanhua utilise le recyclage des eaux usées pour traiter efficacement la saumure résiduaire contenant des amines à haute concentration, réduisant les émissions de saumure de 3 millions de tonnes et les émissions de carbone de 140 000 tonnes par année. De plus, une technologie pionnière du cycle d'oxydation du chlorure d'hydrogène (HCl) réutilise le HCl en le convertissant en chlore de haute pureté pour le processus de production de MDI. Cette approche réduit la consommation d'électricité de 1 250 kWh à 245 kWh par tonne de chlore, ce qui permet d'économiser 710 millions de kWh et de réduire les émissions de CO₂ d'environ 700 000 tonnes chaque année.

Promouvoir le recyclage complet des matériaux

Le polycarbonate (PC) et le polyuréthane thermoplastique (TPU) font l'objet de méthodes de recyclage bien établies, mais plus de 78 % des déchets plastiques ne sont pas recyclables. Dans le seul secteur de l'électroménager, plus de 5 millions de tonnes de mousse de polyuréthane sont incinérées ou mises en décharge chaque année, ce qui contribue à la pollution. L'avancée technologique de Wanhua en matière d'alcoolyse permet désormais de recycler la mousse de polyuréthane, en récupérant jusqu'à 30 % du polyol sans dégradation du produit. De grandes marques mondiales ont exprimé leur intérêt pour un partenariat sur cette innovation.

Dans le monde d'aujourd'hui, où tout évolue rapidement, les innovations fonctionnelles et écologiques continues de Wanhua sont au service de la vie quotidienne sur les marchés du monde entier :

- Les meubles sans formaldéhyde à base d'adhésif MDI éliminent les émissions de formaldéhyde, tandis que le polyuréthane à rétrécissement lent garantit une meilleure expérience de vie.

- Des matériaux tels que le nylon 12, le TPU de type HDI, le TPU biosourcé et d'autres améliorent le confort lors des activités sportives.

- Wanhua est à la pointe des matériaux optiques de haute performance, offrant des solutions telles que le polycarbonate (PC) à haute réfraction, le PC à guidage lumineux, le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) de qualité optique, le MS, le copolymère d'oléfine cyclique (COC) et le polymère d'oléfine cyclique (COP) pour des industries telles que l'électroménager, l'électronique, l'automobile et l'éclairage.

- L'alcool de rose et le menthol de haute pureté offrent des parfums de première qualité pour les soins personnels.

- Les matériaux de qualité médicale tels que le polysulfone, le PC, le PVC et le TPU répondent aux exigences de performance des appareils médicaux.

- Les matériaux durables de Wanhua favorisent les constructions à haut rendement énergétique, les déplacements à faible émission de carbone et l'amélioration des conditions de vie grâce à des produits chimiques nutritifs et à des produits sans formaldéhyde.

Pour en savoir plus sur l'innovation et les pratiques durables de Wanhua Chemical, veuillez consulter le site https://en.whchem.com/ .

SOURCE Wanhua Chemical Group Co.,Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : Yiqian Li, [email protected]