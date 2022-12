COP15 à Montréal : la Chambre organise un panel Entreprises et biodiversité : des exemples à suivre pour passer à l'action

MONTRÉAL, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain organise un panel qui réunira des leaders de la communauté d'affaires montréalaise engagés face à l'enjeu de la préservation de la biodiversité à l'occasion de la Convention de la diversité biologique des Nations Unies (COP15). Cet événement aura lieu le 13 décembre prochain au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal.

« Je suis heureux d'annoncer la tenue d'un panel de dirigeants d'affaires engagés, à l'occasion de la COP15. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des activités de la « zone d'action publique », permettra d'échanger sur les dynamiques qui transforment les modèles d'affaires. Pour l'occasion, des leaders montréalais des secteurs de l'immobilier, de l'infrastructure et de l'agriculture urbaine échangeront sur les façons d'intégrer cette facette moins connue de la lutte aux changements climatiques dans leurs activités, en particulier en zone urbaine. La Chambre est très heureuse de pouvoir contribuer ainsi à la sensibilisation autour de l'enjeu névralgique de la préservation des écosystèmes », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

L'événement aura lieu au Grand quai du Vieux-Port, de 9h30 à 10h30. Pour vous inscrire gratuitement à l'événement, consultez le site Web de la Chambre.

