Coors Seltzer est la première eau pétillante alcoolisée à vocation sociale. Par l'entremise d'un partenariat avec Changer le Cours, chaque caisse de douze canettes aide à restaurer 1 000 litres d'eau du Canada*. Coors Seltzer invite ainsi les Canadiens à laisser tomber la douche lors du Jour de la Terre. Pourquoi? De nombreux Canadiens qui travaillent de la maison prennent une douche le matin pour être présentables à la caméra lors de leurs journées remplies de vidéoconférences. En remettant à un autre jour sa douche de cinq minutes, chaque Canadien pourrait économiser 100 litres d'eau en moyenne, s'autorisant à désactiver sa caméra pendant toute la journée tout en se dévouant pour la cause. Et ceux qui feront le choix de prendre une gorgée d'eau pétillante alcoolisée Coors Seltzer à l'abri des caméras lors d'une réunion virtuelle en après-midi contribueront doublement aux efforts de restauration des eaux du Canada.

Si cette occasion de redonner pour une bonne cause vous intéresse, Coors Seltzer vous invite à vous rendre sur la page Instagram @CoorsLightQuebec pour prendre un engagement envers le Jour de la Terre. Nous vous invitons à partager l'une des publications portant sur l'engagement bénévole de Coors Seltzer dans votre story Instagram en identifiant @CoorsLightQuebec et en utilisant le mot-clic #CoorsSeltzerBénévole, Coors Seltzer vous fera parvenir un cadeau pour saluer votre travail acharné.

« Notre réalité actuelle fait en sorte qu'il est difficile de faire du bénévolat à l'extérieur de chez soi, et nous savons que les Canadiens en ont marre des pressions exercées par cet univers où ils doivent être prêts pour la caméra, a déclaré Ava Gladman, gestionnaire de marque chez Coors Seltzer. En tant que marque dont la mission consiste à rendre le fait de redonner à la communauté facile et rafraîchissant, nous vous encourageons à prendre cet engagement envers la restauration des eaux dans le confort de votre foyer. »

Ce programme demandant peu d'efforts et fort enrichissant est idéal pour les Canadiens qui souhaitent faire quelque chose de bien pour l'environnement et qui sont à court de temps. Lors du Jour de la Terre, levons notre verre aux cheveux en bataille et aux pyjamas, à la santé des eaux du Canada!

À propos de Molson Coors

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui unissent les gens, quel que soit le moment célébré. Peu importe qu'il s'agisse de la Coors Light, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen, de la Coors Banquet ou de la Coors Original, ou encore de la Blue Moon ou de la Belgian Moon Belgian White ou de la LightSky, de la Vizzy, de la Leinenkugel's Summer Shandy, de la Creemore Springs ou d'autres marques, Molson Coors produit plusieurs marques de bières parmi les plus aimées et emblématiques jamais brassées. Bien que l'histoire de la Société soit enracinée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s'étend au-delà du marché brassicole. L'initiative « Notre empreinte » et nos objectifs pour 2025 en matière de durabilité reflètent l'engagement de la Société à améliorer les normes au sein de l'industrie et à laisser une empreinte positive sur ses employés, les consommateurs, les collectivités et l'environnement. Pour en savoir plus sur Molson Coors Beverage Company, visitez molsoncoors.com ou MolsonCoorsOurImprint.com, ou suivez-nous sur Twitter @MolsonCoors.

*POUR CHAQUE EMBALLAGE DE PRODUITS COORS SELTZER IMPRIMÉ AU CANADA, MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY PARTICIPERA AU FINANCEMENT DE PROJETS ADMINISTRÉS PAR CHANGE THE COURSE ET CRÉÉS POUR AIDER À RESTAURER LES EAUX DU CANADA. CHAQUE EMBALLAGE DE 12 CANETTES OU « ÉQUIVALENT À UN EMBALLAGE DE 12 CANETTES » (4260 ML) ÉQUIVAUT À 1 000 LITRES D'EAU RESTAURÉE. POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ WWW.COORSSELTZER.CA OU WWW.CHANGETHECOURSE.US/COORSSELTZERCANADA .

