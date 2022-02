Coors Seltzer inclut les projets de restauration de la rivière Champlain, de la rivière St-Maurice et de la rivière des Outaouais dans son engagement à contribuer à la restauration de plus de 6,5 milliards de litres d'eau au Canada.

QUÉBEC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Canada est admiré dans le monde entier pour ses paysages à couper le souffle, naturellement façonnés par ses riches réserves d'eau. En fait, selon le Rapport sur les changements climatiques au Canada , 20 % de l'eau douce de la planète coule au Canada, provenant de plus de 8 500 rivières et de 2 millions de lacs. Mais ces ressources s'accompagnent de responsabilités et, malheureusement, le climat du Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui a un impact négatif sur les systèmes et les réserves d'eau du pays.

« Aider à protéger les eaux du Canada est une responsabilité qui appartient à tous les Canadiens et les Québécois, et Coors Seltzer a pour mission de faire exactement cela, alors que chaque caisse de 12 canettes aide à restaurer 1 000 litres d'eau du Canada*, grâce à un partenariat avec Changer le cours », souligne Ava Gladman, chef de marque pour Coors Seltzer. « Bien que les ressources en eau du Canada puissent sembler vastes et perçues comme infinies, elles ne sont bonnes que si l'on en prend soin. »

Au cours de sa deuxième année sur les tablettes au Canada, Coors Seltzer fera plus que doubler ses objectifs de restauration de l'eau par rapport à l'an dernier , s'engageant à soutenir un ensemble de projets qui permettront de restaurer un total de 6,5 milliards de litres d'ici la fin de 2022 :

Au Québec, Coors Seltzer contribue au financement d'un projet de restauration de l'habitat visant à protéger la tourbière du lac-à-la-Tortue , qui est reliée à la rivière Champlain et à la rivière St-Maurice . Abritant une variété d'espèces uniques, la tourbière améliore également la qualité de l'eau et joue un rôle important dans l'atténuation du changement climatique en capturant le carbone. La contribution de Coors Seltzer aidera le partenaire du projet, Conservation de la nature Canada , à restaurer les fonctions de stockage d'eau appropriées en installant des digues en travers des fossés et en les remplissant de terre locale.

« Le réchauffement des températures et d'autres risques prévalents pour la sécurité et la qualité de l'eau ont rendu les mesures d'intendance au Canada plus nécessaires que jamais », déclare Sara Hoversten, directrice de programme de Changer le cours . L'organisation se spécialise dans les programmes de restauration et de conservation de l'eau et collabore avec des partenaires communautaires partageant les mêmes idées pour exécuter des projets locaux. « Démontrant un engagement important et significatif envers les communautés locales, Coors Seltzer a permis la réalisation de projets qui aident à restaurer l'habitat, à augmenter l'efficacité de l'irrigation et à capter et filtrer les eaux pluviales afin d'améliorer la santé de nos lacs, rivières et cours d'eau. »

Coors Seltzer est disponible à l'échelle nationale là où l'on vend de l'alcool. Elle est actuellement offerte en saveurs rafraîchissantes de cerise noire, de citron-lime, de mangue et de pamplemousse, avec quatre autres saveurs qui seront sur les tablettes ce printemps. Pour en savoir plus sur les projets de restauration de l'eau en cours de Coors Seltzer en partenariat avec Changer le cours , visitez www.coorsseltzer.ca.

À propos de Molson Coors

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens pour célébrer tous les moments de la vie. De Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling et Staropramen à Coors Banquet, Belgian Moon White, Belgian Moon LightSky, Vizzy Hard Seltzer, Leinenkugel's Summer Shandy, Creemore Springs, Hop Valley et plus encore, Molson Coors produit de nombreuses marques de bière bien-aimées et emblématiques. Bien que l'histoire de la société soit ancrée dans la bière, Molson Coors offre un portefeuille moderne qui va au-delà du rayon des bières modernes et qui s'étend au-delà de l'allée de la bière. Notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance est axée sur les personnes et la planète, avec un engagement ferme à renforcer les normes de l'industrie et à laisser une empreinte positive sur nos employés, nos consommateurs, nos communautés, nos clients et l'environnement. .. Pour en savoir plus sur Molson Coors Beverage Company, visitez les sites molsoncoors.com, MolsonCoorsOurImprint.com ou sur Twitter par le biais de @MolsonCoors.

À propos de Changer le cours

Changer le cours, un programme de la Bonneville Environmental Foundation, est une initiative unique en son genre qui rassemble le public, les entreprises et les organisations de conservation sur le terrain pour les sensibiliser aux problèmes d'eau douce, réduire l'empreinte de l'eau et soutenir directement les projets de restauration de l'eau. Changer le cours est la principale campagne de restauration d'eau et d'engagement des entreprises. L'initiative a reçu des contributions de plus de 70 entreprises commanditaires , a soutenu plus de 130 projets de restauration d'eau dans 25 États américains, au Canada et au Mexique, et a restauré plus de 28 milliards de gallons d'eau.

