Coors Light lance une fausse maison de disques et cherche son premier « artiste » pour gagner une expérience OSHEAGA de célébrité

En tant que commanditaire d'OSHEAGA depuis 2007, Coors Light souhaitait s'associer à un.e artiste en tête d'affiche du festival pour souligner le lancement de sa plateforme musicale Tes tounes, ta froide. Le seul problème est que les marques de bière ne sont généralement pas autorisées à s'associer à des artistes ou des célébrités au Canada.

La marque a donc pris les choses en main pour transformer l'un.e de ses fans en l'« artiste » le ou la plus en vogue au parc Jean-Drapeau et lui faire bénéficier d'un traitement de rockstar pendant un week-end.

La « signature » d'un « contrat d'artiste » avec Coors Light Records ouvre les portes d'une expérience OSHEAGA digne d'un.e vrai.e rockstar, réservée uniquement à notre tout premier ou toute première « artiste ».

Le meilleur dans tout ça? Comme le fait d'être « signé » est aussi faux que la maison de disque en elle-même, aucun talent n'est requis. Que vous soyez la reine du karaoké ou que vous cherchiez encore la bonne note, tout le monde a une chance égale d'être signé par Disques Coors Light. Cela pourrait bien faire de Disque Coors Light la maison de disques la plus chill qui soit.

Les fans qui sont « signé.e.s » bénéficient de vrais avantages de star, notamment :

Un accès exclusif à OSHEAGA, y compris un accès quotidien à la scène secondaire, une visite des coulisses et d'autres avantages grâce au billet platine OSHEAGA.

Une rencontre exclusive avec Shaboozey.

L'accès aux after-parties d'OSHEAGA.

d'OSHEAGA. Un traitement de célébrité, comme des voyages et des hébergements en première classe.

Une séance photo sur place avec coiffure et maquillage professionnels.

Une visite du OSHEAGA Artist World, le salon des coulisses réservé pour les artistes en tête d'affiche.

Un kit personnel avec une tonne de produits Coors Light.

Oh, et avons-nous mentionné que vous pouvez amener un.e ami.e? Nous vous suggérons de commencer à l'appeler votre manager dès maintenant.

« Cette année, nous sommes ravis de présenter notre nouvelle plateforme musicale pluriannuelle Tes tounes, ta froide, qui vise à changer la façon dont nous vivons la musique en direct », déclare Leslie Malcolm, vice-présidente du marketing de Molson Coors Beverage Company. « Et quelle meilleure façon de bousculer les choses qu'en offrant une expérience de festival généralement réservée aux artistes, en transformant un.e fan ordinaire de Coors Light en un.e "artiste"? »

Nous ne plaisantons vraiment pas avec ces avantages. Voici ce que Nick Farkas, vice-président senior des réservations d'OSHEAGA, a à dire : « OSHEAGA et Coors Light sont de fiers partenaires depuis 2007. Cette année, grâce à Disques Coors Light, une personne chanceuse pourra vivre OSHEAGA de la même manière qu'un.e véritable artiste. »

Prêt.e pour vos quinze minutes de gloire? Rendez-vous simplement sur disquescoorslight.ca entre le 10 et le 23 juillet pour tenter de devenir le tout premier ou la toute première « artiste » signé.e par Disques Coors Light et vivre OSHEAGA comme la rockstar que vous êtes.

Contacts : Pour les demandes des médias, veuillez contacter Christina Avril-Dieudonné : [email protected]