Coordination de soutien aux mouvements protestataires du Maroc - Section Canada

MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Section canadienne de la Coordination de soutien aux mouvements protestataires au Maroc est très préoccupée par la poursuite et l'intensification des attaques répressives contre les droits de l'homme au Maroc. Depuis le mouvement du 20 février 2011, les mouvements de Jerada, Zagoura, et le Hirak du Rif, la répression continue en s'intensifiant. Le pouvoir profite de la pandémie pour étouffer toutes les libertés et formes d'expression. Devant la gravité de la situation des droits de l'homme au Maroc, la Coordination de soutien aux mouvements protestataires au Maroc - Section Canada annonce ce qui suit :

Son appel à la libération immédiate des journalistes Soulaiman Al-Raissouni en grève de la faim depuis le 8 avril et Omar Radi qui a suspendu sa grève le 30 avril suite à de graves complications de sa santé Sa condamnation de l'instrumentalisation, par l'état Marocain, des citoyens les plus vulnérables incluant des enfants qui vivent dans des conditions inhumaines et qui en fait une chair à canon dans le différend qui l'oppose à l'Espagne, au lieu d'agir entant qu'état responsable. Sa condamnation de la répression barbare des manifestations pacifiques des enseignants, étudiants, travailleurs, etc. Son appel à l'abandon de toutes les poursuites judiciaires contre les enseignantes et enseignants qui ont été violemment réprimés et arrêtés à Rabat lors de leur marche de protestation pacifique et sa solidarité la plus absolue avec leurs luttes pour leurs droits légitimes. Notre condamnation des arrestations arbitraires des journalistes, de juristes, d'étudiants, de toutes les voix libres et activistes des médias sociaux à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. Notre soulagement suite à la libération de quelques militants du Hirak du Rif et notre appel à tous les hommes et toutes les femmes libres à user de tous les moyens de lutte pour défendre les causes des masses populaires et pour la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, et à leur tête le reste des détenus du Hirak du Rif qui purgent des peines allant jusqu'à vingt ans. Notre solidarité la plus absolue avec le peuple palestinien dans sa lutte contre le sionisme, le racisme et l'apartheid israélien et notre demande pour l'arrêt immédiat l'expropriation des terres et des propriétés palestiniennes.

La lutte ne nous coûtera pas plus que ce que nous coûte le silence.

