Coopérative Enfance Famille - La Place 0-5 génération 2 comme solution

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la consultation publique sur les services de garde éducatifs à l'enfance, la Coopérative Enfance Famille, gestionnaire de La Place 0-5, a présenté aujourd'hui au ministre de la Famille « La Place 0-5 génération 2 », une solution agile et intelligente à des problématiques actuelles majeures du processus global d'accès aux places en service de garde.

La Place 0-5 propose d'élargir son mandat pour résoudre plusieurs problématiques importantes, dont l'accès à l'information utile à la décision pour les parents, l'encadrement de l'attribution de places, la diffusion mensuelle de statistiques par région et le soutien aux clientèles plus vulnérables ou dont les besoins sont différents. Pour honorer ce nouveau mandat, la Coopérative Enfance Famille a imaginé un outil performant alliant l'intelligence numérique à l'intelligence humaine : La Place 0-5 génération 2.

« Le guichet unique tel que nous le connaissons existe depuis 2014, et en élargissant son mandat qui était rempli jusqu'à présent, il pourrait mieux répondre aux besoins des différentes parties prenantes, explique Marie-Claude Sévigny, directrice générale de la Coopérative Enfance Famille. La Place 0-5 génération 2, une mouture plus performante du guichet unique, fera appel à une nouvelle génération d'algorithmes personnalisés pour accélérer l'octroi de places, tout en conservant sa dimension humaine tant appréciée des parents. Nous avons entendu les reproches qui nous ont été faits et notre proposition y répond. »

Plus simple, plus transparent, plus complet

La génération 2 du guichet unique proposée par la Coopérative Enfance Famille :

Fournit aux parents de l'information plus pertinente pour faire un choix éclairé (information juste et précise sur les places disponibles, les places occupées et le nombre d'enfants du même âge inscrits sur les listes d'intérêt de chaque service de garde)

Rassure les parents de l'équité derrière l'octroi de place

Crée des liens avec tous les organismes familles pour faciliter l'accès aux places pour les familles les plus vulnérables

Offre aux milieux familiaux un outil qui allie une liste de parents intéressés et de l'affichage de place disponible

Assure aux services de garde en installation l'accès à des parents réellement intéressés par leur milieu et un outil d'affichage de place disponible

Envoie encore plus d'informations pertinentes à l'évaluation des besoins au ministère

Diffuse mensuellement des statistiques par région permettant aux services de garde, aux villes, aux MRC de connaître les besoins des familles à la recherche d'une place en service de garde

La Coopérative Enfance Famille entend travailler avec l'ensemble des acteurs du réseau afin de bonifier cette proposition, qui répond à plusieurs des reproches adressés au guichet unique, y compris par la Vérificatrice générale du Québec (VGQ).

À propos de la Coopérative Enfance Famille

Créée en 2003, la Coopérative Enfance Famille a été le premier organisme au Québec à proposer un système central informatisé de gestion de listes d'attente. Gestionnaire de La Place 0-5, désignée guichet unique d'accès aux places en services de garde éducatifs à l'enfance du Québec en 2013 par le ministère de la Famille, elle regroupe depuis septembre 2018 la totalité des services de garde reconnus, subventionnés et non subventionnés. La Place 0-5 centralise toute l'information nécessaire à la recherche de places en services de garde reconnus au Québec. www.laplace0-5.com

