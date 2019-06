Coopération intermunicipale - Les organismes municipaux peuvent soumettre leur projet

QUÉBEC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les organismes municipaux à déposer leur demande dans le cadre de l'appel de projets de l'Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Ils ont jusqu'au 8 novembre 2019 pour la faire parvenir.

Cette mesure facilite le regroupement de services ou de ressources d'organismes municipaux, la production de diagnostics ou encore la réalisation d'études de faisabilité en ce sens.

Citation :

« Cette aide financière appuie les municipalités qui souhaitent partager entre elles ou avec la municipalité régionale de comté (MRC) leurs équipements, leurs infrastructures ou même leurs activités dans différents domaines tels que les services incendie, la sécurité publique, les loisirs et la culture. La coopération intermunicipale est effectuée dans le but d'offrir des services de qualité à moindres coûts aux citoyennes et aux citoyens, et ce, dans l'intérêt des communautés participantes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Pour déposer une demande, les municipalités locales, les régies intermunicipales ou les MRC doivent utiliser le formulaire disponible sur la page Web de l'Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale.

Les projets admissibles peuvent concerner l'établissement de diagnostics évaluant les besoins de coopération des municipalités participantes. Les études de faisabilité ou d'opportunité analysant la possibilité et la viabilité d'une coopération intermunicipale sont également recevables. Les nouvelles ententes intermunicipales ou les initiatives qui visent à en modifier une déjà en cours par l'ajout d'une municipalité ainsi que celles menant à une déclaration de compétence par une MRC sont aussi admissibles.

Une somme de 1 M$ sera consacrée à cette mesure pour l'année 2019-2020.

Auparavant, cette mesure était connue sous le nom de l'Aide financière pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal.

Liens connexes :

Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale :

www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/soutien-a-la-cooperation-intermunicipale/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746